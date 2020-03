Tales from the Loop, ecco la nuova serie tv sci-fi di Amazon

Amazon punta ancora sulla fantascienza con Tales from the Loop, la nuova serie tv in arrivo su Prime Video che affronterà sentimenti e misteri in una realtà alternativa.

Tales from the Loop, la trama

La storia del nuovo titolo di Prime Video si basa sulle illustrazioni di Simon Stålenhag, artista svedese che con il suo lavoro ha reinterpretato gli anni ’80 in chiave fantascientifica. Il lavoro di Stålenhag è poi diventato una trilogia letteraria e in seguito anche un gioco da tavolo, sbarcando ora nel sempre florido mondo delle serie tv.

Tales from the Loop è ambientata in una città di periferia nel cui sottosuolo è stata installato un Loop, cioè una macchina costruita per sbloccare ed esplorare i misteri dell’universo, rendendo possibili cose che fino a quel momento appartenevano esclusivamente al regno della fantascienza. Gli episodi della serie tv racconteranno quindi di un mondo alternativo rispetto al nostro, con le avventure degli abitanti di questa misteriosa e fantastica città che metteranno a nudo le emozioni utilizzando la fantascienza come passepartout.

La serie avrà una struttura a tratti antologica viste le diverse avventure al centro di ciascun episodio. In questo senso quindi anche Tales from the Loop segue il convincente format di Amazing Stories, in questi giorni su Apple Tv+, e di Electric Dreams, altro titolo dello stesso genere presente nel catalogo di Prime Video.

Cast, produzione e uscita della serie tv

Nella nuova serie tv di Amazon vedremo partecipare: Jonathan Pryce, noto per aver interpretato recentemente Papa Francesco nel film I due papi, e in precedenza per essere stato l’Alto Passero ne Il Trono di Spade; Jane Alexander, vista sempre su Amazon con la serie tv Modern Love; Tyler Barnhardt, già nel cast di Tredici; Paul Schneider, visto in Café Society; il giovane Duncan Joiner, in questi giorni anche in Amazing Stories; e Rebecca Hall, attrice nota per i film The Prestige, The Town e Vicky Cristina Barcelona.

La regia degli episodi è stata affidata a diversi registi tra cui Mark Romanek, Andrew Stanton - noto regista di WALL-E, Alla ricerca di Nemo e A Bug's Life -, ed anche Jodie Foster. Tra i produttori, oltre allo stesso Simon Stålenhag, artista su cui si basa la serie, troviamo Matt Reeves, regista e sceneggiatore del prossimo atteso film di Batman.

Il prossimo 3 aprile Amazon distribuirà sulla sua piattaforma streaming Prime Video tutta la prima stagione di Tales from the Loop, composta da otto episodi. Qui invece potete vedere il trailer che presenta questo affascinante racconto.