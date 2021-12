Magalli non molla: "La Volpe? Lavora tanto grazie a me"

A un Tapiro non si dice mai di no e Giancarlo Magalli ne ha conquistato un altro. Il sesto. Il premio arriva a pochi giorni dalla chiusura del suo quiz Una parola di troppo e dall'ennesima polemica scoppiata con Adriana Volpe sulla sentenza del tribunale, che lo ha condannato per diffamazione aggravata nei confronti della conduttrice.

Il popolare conduttore di Rai Due è stato intercettato da Valerio Staffelli e non si è sottratto alla consegna ufficiale del celebre premio di Striscia la notizia. Il conduttore ha ricevuto il tapiro d'oro per essere stato riconosciuto colpevole di diffamazione nei confronti della Volpe - per un'intervista rilasciata al settimanale Chi nel 2017 - con conseguente risarcimento e pagamento di spese processuali. Subito dopo la sentenza Magalli aveva affidato ai social un lungo messaggio per ridimensionare la decisione dei giudici. " La Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa" , aveva scritto su Facebook, scatenando la replica al vetriolo di Adriana Volpe: " Hai scritto cose false e come sempre screditanti. No Giancarlo, sei stato condannato!" .

L'ennesimo bisticcio pubblico che ha convinto Staffelli a raggiungere Magalli per consegnargli il tapiro d'oro. Nel commentare la fine della diatriba giudiziaria, il presentatore si è detto deluso dall'esito finale: " La condanna è mite, ma non pensavo di meritarla perché si riferisce a un'intervista rilasciata anni fa, dove parlavo del movimento MeToo, e in cui non avevo fatto nessun nome, tanto meno quello di Adriana che non ha mai avuto a che fare con quelle cose ". L'inviato del tg satirico ha provato a incalzare il conduttore e Giancarlo Magalli ha scherzato sul suo sesto tapiro in carriera.