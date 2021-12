Le 12 ore di follia di Alex Belli: cosa è successo nella casa

Tanto tuonò... Che non piovve. Questo è il riassunto di quanto accaduto ieri al Grande fratello vip nel triangolo amoroso più discusso delle ultime settimane, dove lui è sposato ma dice di amare l'altra, che prima ci sta e poi gli serve un due di picche da knockout, ma poi se la prende quando la moglie, che nel frattempo è stata fotografata a baciare un altro, arriva e si porta via il marito. E alla fine? Alla fine niente è cambiato ma nel frattempo i tutti protagonisti di questa soap opera dei poveri hanno fatto delle magre figure. Ovviamente stiamo parlando di Alex Belli, al centro del triangolo con Delia Duran (la moglie) e Soleil Sorge (l'altra).

Alex e Soleil sono concorrenti del Grande Fratello vip. Durante le settimane trascorse nella casa di avvicinano, cercano di convincere il pubblico che tra loro c'è feeling sentimentale. Lui la chiama amore, dice di esserne innamorato, ma dice di amare anche la moglie fuori. In realtà a un certo punto Alex Belli ha confidato a Davide Silvestri di essere innamorato anche di lui. Poi si è anche lasciato andare al sogno di una storia d'amore a tre con Soleil e con Delia, senza ovviamente incontrare il favore delle due donne. Alex Belli è un attore, e non ha perso occasione di dimostrarlo nella Casa, diventando spesso oggetto di scherno da parte dei social che a un certo punto (in realtà qualche ore dopo il suo ingresso al Grande fratello vip), hanno iniziato a non credere più alle sue parole. In realtà nemmeno alle sue reiterate e teatrali minacce di uscire dalla Casa.

Il culmine di tutta questa commedia è arrivato ieri, quando in 12 ore si è consumato un vero e proprio drama per Belli. Il concorrente baritonale, con l'ennesimo giro di parole al sapore di supercazzola, ha cercato di convincere Soleil (ma anche se stesso e il pubblico a casa) dei suoi sentimenti per lei. " Lo capisci che ti sei fatto stramale da solo? Non ti ho dato altro se non fiducia, amicizia, sostegno totale ed un’infinita lista di valori in cui credo profondamente nella vita ", ha detto Soleil ad Alex, che ha ribattuto: " Sono gli stessi valori a cui credo io per questo ci siamo avvicinati ". Fine? No. Soleil ha replicato: " No, perché altrimenti non avresti fatto quello che hai fatto ". E lui, senza batter ciglio, ha provato l'ultima carta: " Non ho fatto niente amore, io sarei potuto andare in puntata e dirti questa cosa, te lo sto dicendo adesso. Sei tu che non volevi vedere, se è vero che gli occhi non mentono mai basta che mi guardavi negli occhi, lo sai ".

A quel punto ecco il bacio. È Soleil a prendere l'iniziativa dopo aver guardato per qualche istante negli occhi Belli. Un bacio appassionato e non cinematografico, che convince Belli di essere riuscito nella sua impresa, accolto dalla Casa con un applauso, fino al colpo di scena: " Lo senti questo? Uhm? È falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi ". Le parole di Soleil sono un gancio che arriva dritto sulla mandibola di Alex Belli, che frastornato balbetta: " Sei una testa di cazzo, lo sai? ".

Ferito nell'orgogilio di uomo, e forse anche di attore, la giornata nera dell'attore era ancora lontana dall'essere finita così. Perché in serata è entrata in Casa sua moglie Delia che, senza troppi complimenti, gli ha dato il secondo due di picche in meno di 12 ore. " Ho una dignità che mi contraddistingue ho deciso che la nostra storia finisce qui, mi dispiace ma non ce la faccio più. Tu sei un grande manipolatore, ma perchè devo essere io a venire qui a farti uscire. Devi essere tu ad uscire da qui, mi dispiace che sei caduto in questa trappola e sei caduta in quella stronza, è una grande manipolatrice e traditrice. Me ne vado, tu non mi meriti ", ha detto Delia Duran.