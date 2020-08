"Io per te provo solo tanta pena". Esplode la rabbia di Alba Parietti

È momento molto difficile per l’Italia. L’estate ha portato a un’impennata dei contagi da coronavirus e ora i governi e le regioni cercano di contenere la diffusione del virus, soprattutto da chi ha viaggiato in paesi a rischio come Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Si chiedono più tamponi per tracciare la mappa dei contagi ma, secondo quanto è stato rivelato in un post su Instagram da Alba Parietti, la celebre showgirl non è stata sottoposta a nessuno screening obbligatorio una volta atterrata all’aeroporto di Malpensa. E denuncia quanto accaduto sui social. La Parietti ha trascorso le vacanze a Ibiza e, secondo le normative, una volta atterrata avrebbe dovuto svolgere le analisi del caso, ma tutto questo non è avvenuto. E così, su quanto accaduto, monta una polemica che in poche ore si è sparsa a macchia d’olio tra i fili del web.

A inveire contro Alba Parietti è stata Elena Brigliadori, celebre conduttrice televisiva, la quale in una serie di post su Twitter si è scatenata in accuse anche molto pesanti nei riguardi della showgirl. Affermando che Alba Parietti è stata "danneggiata cerebralmente dalla chirurgia estetica", scrivendo inoltre che "sarebbe disposta a tutto pur di apparire su quale anonimo giornale […] invocando allo scandalismo più bieco che ci sia". La Parietti, però, di certo non è stata a guardare. Anzi, ha preso la parola e in un lungo messaggio che ha condiviso sul suo profilo Instagram, ha risposto a tono alla Brigliadori. E non è la prima volta che la showgirl utilizza i social per difendersi da accuse infamanti. Per la Parietti, infatti, questa è stata un’estate di fuoco, sotto ogni punto di vista. Quanto accaduto è solo la punta dell’icerberg.

"Questa è una storia triste – esordisce -. Non posso querelarla perché mi fa una pena infinita. Nessuno si può occupare di questa persona che da anni non trova voce? – aggiunge nella sua invettiva -. Trovo più avvilenti e volgari i suoi sostenitori che non hanno pudore nel cavalcare i deliri di una persona che palesemente straparla da anni su temi molto seri senza cognizione di causa. Che infinita compassione e dispiacere", conclude. E da parte dei suoi fan, Alba Parietti trova una lunga serie di commenti che tirano acqua al suo mulino, accusando la Briglaidori di un’uscita infelice e per nulla attinente al periodo storico che stiamo vivendo. Ora, chissà. La polemica è finita qui, oppure continueranno a volare stracci tra le due dive del piccolo schermo?