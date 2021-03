Dalla crema alla suola delle scarpe: tutte le manie della famiglia reale

Ognuno di noi ha prodotti che usa per il proprio benessere fisico. Piccoli presidi come fasce auto riscaldanti, orologi tecnologici che controllano la pressione sanguigna o rimedi che portiamo sempre in borsa che aiutano a dar sollievo o a proteggerci. La famiglia reale non fa eccezione anzi, sembra particolarmente interessata a nuovi prodotti hi tech e non solo, come riportato dal Daily Mail, per tutelare la loro salute o prevenire l’infezione da Covid.

Kate e i guanti per combattere i germi

Nonostante le misure anti Covid abbiano impedito anche ai reali di stringere le mani ai sudditi, la precauzione non è mai troppa e sembra che sia Kate Middleton che la stessa Regina, durante le visite ufficiali, non indossino guanti solo per vezzo o per protocollo. Lo fanno per proteggersi anche da eventuali contatti pericolosi. Quelli che indossano non sono comuni ma molto particolari, realizzati con un tessuto trattato per avere un rivestimento antimicrobito chiamato HeiQ Viroblok, che utilizza una particolare tecnologia che contiene fibre d’argento che permettono la rapida scomposizione dei virus e dei microbi con cui vengono in contatto. Questo tessuto, studiato addirittura al Doherty Institute di Melbourne in Australia, ridurrebbe entro trenta minuti la presenza del virus del Covid del 99,99% . Questo non solo permetterebbe di non far venire in contatto il virus con le mani, ma salvaguardare anche gli accidentali contatti con il viso tramite i guanti. “ Ottimo presidio ” ha commentato il professor Martin Loessner microbiologo esperto in tessuti microbici all’ETH di Zurigo.

Harry è l’anello che monitora il sonno

In America dove il principe Harry vive ormai stabilmente con Meghan Markle, è stato visto indossare un anello che agli occhi dei più può sembrare una fede o una semplice fascia d’argento. In realtà è un ultimo ritrovato della tecnologia che contiene sensori che misurano il movimento, la frequenza cardiaca e la temperatura mentre si dorme. I dati vengono poi inviati automaticamente ad un’app che monitora eventuali problemi di salute, sbalzi cardiaci o difficoltà di respirazione durante la notte. Questo semplice ma iper tecnologico strumento, risulta essere addirittura migliore degli orologi che vengono usati per questo scopo. A dirlo il dott Matthew Reid un ricercatore sulle problematiche del sonno dell’Università di Oxford, perché vista la sua aderenza alla pelle, misurerebbe in maniera più precisa sia la temperatura che la frequenza cardiaca, rispetto ad un orologio da polso.

Il latte ai funghi di Meghan Markle

L’ex duchessa del Sussex sarà forse meno tecnologica del marito, ma è comunque estremamente attenta alla sua salute. Adora infatti una bevanda che contiene funghi probiotici e e l'erba adattogena (una piante medicinali ndr) Ashwag-Andha. Questa permetterebbe di avere energia costante ed ha un grande impatto sul sistema nervoso. Anche qui si è pronunciata un’esperta in materia, Shabir Daya di Victoria Health: “ Questo tipo di funghi agiscono come un termostato per riportare in equilibrio il corpo. Ashwag-Andha è poi particolarmente usato nella medicina ayurvedica e studi clinici hanno dimostrato che aiuta a ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress ”.

Scarpe su misura per Camilla

Camilla Parker Bowl indossa ormai da anni uno speciale paio di calzature progettate per aiutare chi soffre di alluce valgo, una protuberanza ossea che si forma sull’articolazione alla base dell’alluce. Sono calzature al cui interno c’è un pannello che aiuta ad ammortizzare il contatto vicino l’alluce che provoca dolori molto forti alle articolazioni. Queste hanno inoltre un supporto anche per l’arco plantare e una suola imbottita che permette al piedi di poggiarsi e non scivolare, creando lo sfregamento dell’osso. Su questo tipo di calzature si è addirittura espresso un luminare del College London Hospitals NHS Trust. “ L’alluce valgo può essere molto doloroso e può peggiorare se si indossano calzature sbagliate. Indossare questo tipo di scarpe per la duchessa, è un’ottimo metodo per non peggiorare il suo problema ”.

Il principe Filippo e il bracciale per le artriti

Il duca di Edimburgo si sta riprendendo lentamente dai suoi problemi di cuore, ma in passato ha indossato per lungo tempo un braccialetto di rame per combattere gli effetti dell’osteoartrosi, una patologia che porta all’usura delle articolazioni. In questo caso però l’esperto sceso in campo, il reumatologo Rod Hughes consulente presso Ashford and St Peter’s Hospitals NHS Fountation Trust, non è d’accordo con la scelta dell’anziano monarca. “ La convinzione comune - dice - è che il rame indossato possa supplire alle carenze di questo metallo nel nostro organismo, ma questa patologia non è causata da una carenza di rame, e quest’ultimo non può essere assorbito tramite un accessorio a contatto con la pelle. Questo tipo di presidi agiscono soprattutto come un placebo, ovvero con la convinzione che indossandoli si ha un miglioramento. Per aiutare i fastidi provocati dall’artrite, sarebbe molto più utile assumere per via orale, integratori di rosa canina e olio di pesce ”.

La Regina Elisabetta e la cura per i lividi