Il televisore "intelligente" che rivoluziona lo zapping

Passate le serate a surfare tra una app e l'altra in cerca di un film o una serie da vedere? E tra mille possibilità, alla fine non sapete che scegliere?

Ecco, da oggi avrete la vita - o meglio - il tempo libero semplificato. La nuova frontiera dell'innovazione è Sky Glass: la smart tv della piattaforma satellitare che introduce la ricerca integrata tra tutti i principali broadcaster. In sostanza, su un'unica interfaccia lo spettatore trova Sky, Netflix, i canali in chiaro e quelli pay. Non divisi per app, ma per argomento, per sezioni, in modo verticale. Un esempio: vuoi vedere un film con Nicole Kidman? La ricerca (vocale) ti mostra tutti quelli con l'attrice di qualsiasi app (a cui sei abbonato).

Per far capire meglio: Sky offre al cliente sia l'hardware, cioè l'apparecchio televisivo, che il contenuto. Il cliente, come succede con gli smartphone, può, anzi deve, comprare insieme la tv e l'abbonamento. In quello base è compreso l'intrattenimento Sky, Netflix e di tutti i canali in chiaro. I costi variano a seconda del modello scelto: si può comprare l'apparecchio (online o negli store) in un'unica soluzione oppure attraverso rate mensili per 48 mesi: 29,90 per la tv a 43 pollici, 35,90 per il 55 pollici e 41,90 per il più grande a 65 pollici. A questi, ovviamente, il cliente può aggiungere (o se li ha già) integrare gli abbonamenti agli altri fornitori come Dazn, Disney, Prime Video, Apple. Qualsiasi aggiunta si inserisce per tipo di contenuto, come spiegato prima. Se si vuole acquistare in un'unica soluzione, il costo del solo schermo è: 667 per il 43, 995 per il 55 e 1293 per il 65.

Sky Glass, inoltre, è studiato per dare allo spettatore un'esperienza quasi live, come se fosse realmente a un concerto, allo stadio o al cinema. Questo grazie a un audio e un video di tecnologia avanzata con un soundbar Dolby Atmos, sei speaker (tutti inseriti nell'apparecchio e quindi senza casse esterne) e uno schermo 4K Ultra hd Quantum Dot con oltre un miliardo di colori.

«Fin dalla nascita - ha spiegato ieri nella presentazione alla stampa l'amministratore delegato di Sky, Italia Andrea Duilio - la nostra azienda ha trasformato il modo di raccontare lo sport, di fare informazione e intrattenimento, ma ha anche introdotto tante piccole e grandi innovazioni che hanno rivoluzionato l'esperienza di visione di milioni di famiglie. Oggi, con il lancio di Sky Glass, Sky reinventa ancora una volta il modo di vivere la tv e scrive una nuova pagina della sua storia».

A questo punto, lo spettatore si domanda: in che modo il fatto di avere tutta l'offerta divisa per temi mi aiuta a scegliere? Si può rimanere smarriti di fronte a centinaia di serie o film. Per questo l'interfaccia offre diverse selezioni in base ai titoli più ricercati, alle novità oppure per genere o per nome di attore o regista. In più, il sistema riconosce i gusti dello spettatore e gli propone titoli simili. E ognuno si può fare la sua playlist. Non c'è, però, la profilazione di ogni utente (come offre Netflix) perché si è scelto per ora di puntate su un consumo familiare, ma verrà introdotta più avanti. Grazie alla tecnologia Glance, lo schermo si accende passandogli davanti e la ricerca si comanda attraverso la voce dicendo semplicemente «Ciao Sky».

Infine, Sky Glass è un prodotto in linea con l'impegno del gruppo Comcast per la tutela dell'ambiente essendo la prima tv al mondo certificata CarbonNeutral® da Climate Impact Partners. Insomma consuma di meno e ha un minore impatto sull'ambiente.

Per sostenere il lancio, l'azienda ha assoldato testimonial d'eccezione come Laura Pausini, Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso, protagonisti dello spot già visibile.

Infine l'amministratore delegato Duilio ha annunciato anche i prossimi passi tecnologici, in collaborazione con Zoom e Microsoft. Per esempio, attraverso il televisore Sky Glass si potranno fare le videochiamate (immaginatevi in collegamento a tutto schermo con il fidanzato/a o con i nonni), i giochi virtuali e anche praticare sport con allenatori quasi veri.