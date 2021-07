Notte hot a Temptation Island. La reazione choc: "Spacco tutto"

Non è finito bene il viaggio nei sentimenti di Jessica e Alessandro a Temptation Island. I filmati della passionale notte che Jessica ha trascorso con il tentatore Davide hanno fatto sbottare il suo fidanzato Alessandro che, dopo aver preso a calci alcuni vasi nel pinnettu, ha chiesto il falò di confronto per mettere alle strette la compagna.

A poco è valso il confronto tra i due tra freddezza e recriminazioni sul loro passato. La coppia, che stava insieme da sette anni e conviveva da due, si è detta addio all'ultimo falò, decidendo di uscire separata e di provare a conoscere i single conosciuti nel villaggio. A far crollare Alessandro Autera sono stati gli ultimi video, che mostravano il forte feeling tra la sua fidanzata e il single Davide Basolo. Quest'ultimo, noto al grande pubblico per essere stato uno dei corteggiatori di Giovanna Abate a Uomini e Donne, si è avvicinato pericolosamente a Jessica Mascheroni e tra i due non sono mancate coccole audaci e baci.

Alessandro ha assistito ai video della sua compagna cercando di mascherare la rabbia con l'ironia e l'indifferenza, anche quando ha guardato le immagini che mostravano la sua fidanzata trascorrere la notte nello stesso letto con il tentatore. Tra sospiri, mani sotto le lenzuola, carezze e abbracci, Jessica e Davide non si sono trattenuti e a quelle immagini piccanti Alessandro ha sbottato, sferrando un calcio a uno dei vasi posizionati nel pinnettu, mandandolo letteralmente in frantumi. I successivi filmati non hanno fatto altro che convincere sempre di più il fidanzato a chiamare la compagna al falò di confronto. " Posso portare rispetto a una persona del genere? ", si è sfogato Alessandro mentre sentiva i rumori dei baci che il single e Jessica si scambiavano all'interno della casa dei tentatori, dove non ci sono le telecamere. Azioni che, secondo Alessandro, sarebbero state una ripicca della fidanzata alle effusioni che lui si era scambiato nei giorni precedenti con la single Carlotta.