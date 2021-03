“A temptation Island recitavo una parte”, l’ira della trasmissione su Pietro delle Piane “Se ne assumerà la responsabilità”

Non è certo la prima volta che Pietro delle Piane commette degli scivoloni durante le sue ospitate televisive, ma questa volta la cosa rischia di costargli molto cara. Ospite a Live non è la d’Urso insieme ad Antonella Elia con cui sembra essersi riappacificato, i due erano sotto "l’attacco" delle cinque famose sfere, per questo loro rapporto fatto di tira e molla. Dopo la separazione durante il “Grande Fratello Vip” dove Antonella era opinionista, i due si sono riavvicinati proprio grazie all’intervento di Barbara D’Urso che a Live non è la d’Urso di qualche settimana fa, li aveva fatti nuovamente baciare in diretta. “ Gli uomini fedeli mi annoiano molto - ha dichiarato Antonella Elia - Io credo alla sua fedeltà, ma se anche non lo fosse “sti cavoli” ”. Una frase che aveva fatto gioire Pietro delle Piane ma che non era piaciuta a molti.

Tanti infatti gli attacchi a delle Piane da parte dei cinque “sferati”, ma anche di autorevoli opinioniste come Rita dalla Chiesa che aveva visto molto soffrire Antonella Elia durante “Temptation Island”, dove delle Piane si era lasciato andare a commenti e atteggiamenti non proprio lusinghieri. E proprio su "Temptation Island" che è successo lo scivolone, quanto sentitosi attaccato sulla sua partecipazione si è giustificato dicendo: " Ma lì avevo un copione, vi pare che entro innamorato perso e poi ... ". Barbara d’Urso aveva prontamente cambiato argomento, trattandosi di affermazioni su un’altra trasmissione, ma la cosa non è passata inosservata e poco più tardi infatti arriva la precisazione.