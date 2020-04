Il tenero messaggio di Cody Simpson per Miley Cyrus: "Sei mesi con te valgono una vita con chiunque altro"

" Sei mesi con te valgono una vita con chiunque altro. Ti amo ". A scriverlo è Cody Simpson, il nuovo amore della stellina Disney, Miley Cyrus, in occasione del loro primo "mesiversario" importante. La notizia è riportata sul giornale People. Il cantante australiano, 23 anni, sette in meno rispetto alla Cyrus che ne ha 27, ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto in bianco e nero della sua fidanzata in versione "casalinga", con i capelli scompigliati e la crema anti-brufoletti sul viso.

Sei mesi non sono tantissimi, ma rappresentano decisamente un primo traguardo. La relazione tra i due sembra piuttosto seria, nonostante le premesse e la turbolenta vita amorosa della cantante.

Miley Cyrus e Cody Simpson si sono conosciuti nel 2014, ma all’epoca non scattò la scintilla, almeno da parte della pop star. La cantante, dal lontano 2009, era immischiata nell’eterno tira e molla con l’ex marito, Liam Hemsworth, conosciuto sul set del film "The Last Song". " Miley Cyrus è sempre stata la mia cotta tra le celebrità dell'infanzia – ​​ha, invece, rivelato Cody Simpson in un'intervista del 2012 -. Conoscevo tutte le parole delle sue canzoni, non mentirò. Non me ne vergogno affatto. Ero un grande fan di Miley Cyrus e penso che sarà per sempre la star Disney più databile" . Per anni si sono incontrati a eventi mondani e le loro vite sono proseguite parallelamente senza mai incrociarsi veramente. Mentre Miley continuava il suo amore tormentato con Liam Hemsworth, Cody Simpson era sentimentalmente coinvolto in una relazione con la top model Bella Hadid. È ricomparso inaspettatamente nella vita della star Disney solo dopo la fine del matrimonio con Hemsworth, uno dei più brevi della storia di Hollywood, e l’ancor più breve flirt con la blogger Kaitlynn Carter. Il loro primo vero avvistamento come coppia è avvenuto in un ristorante, in cui i due si sono scambiati un tenero bacio.

Una volta usciti allo scoperto, hanno iniziato a condividere sui social i loro momenti, sia quelli belli sia quelli brutti, documentando passo dopo passo la crescita del loro amore. Cody Simpson è stato al capezzale di Miley Cyrus quando è stata ricoverata per una brutta infezione alle tonsille e per lei ha suonato la chitarra e ha cantato davanti a tutti. Hanno passato insieme la festa di Halloween e per l’occasione hanno indossato un outfit coordinato. Da poco hanno anche adottato un piccolo cane. Bo, questo il nome dato al cucciolo, era il soprannome del padre di Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, ai tempi del liceo. Un piccolo dettaglio che sa di "famiglia".