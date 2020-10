"Sei falso", "Io? Tu spari solo c..." Llite tra Rudy Zerby e Mammucari

Tu si que Vales continua a mietere ascolti. Lo show di Canale Cinque piace ai telespettatori e non solo per i talentuosi (o meno) concorrenti in gara. A tenere banco sono i soliti siparietti che ogni sabato sera si consumano davanti agli spettatori e che vedono protagonisti i giudici. Sabrina Ferilli intrattiene con la sua verve ironica e romanesca e Rudy Zerbi e Teo Mammucari sono in perenne lotta tra loro. E così nell'ultima puntata tra i due sono volate (di nuovo) parole grosse, come era successo settimana scorsa.

Teo Mammucari e Rudy Zerbi si sono scontrati ripetutamente nel corso dell'ultima puntata di Tu si que Vales e tutto per il giudizio discordante sui concorrenti in gara. A stuzzicare il produttore discografico è stato soprattutto Mammucari che, mentre un concorrente (allenatore cinofilo) si esibiva su un brano rap, ha esclamato: " Era meglio il cane, no? ". Alla fine dell'esibizione però Teo Mammucari ha accusato Zerbi di aver pronunciato la frase: " Rudy ha fatto una battuta bruttissima. Ha detto che era meglio se facevi cantare il cane. Non fa ridere, sei veramente fuori luogo". "E' falso, sei poco professionale, non l'ho detto e lo sapete tutti" , gli ha replicato seccato Zerbi. A mettere pace tra i due il replay mandato in onda dalla regia per "smascherare" il tiro mancino di Mammucari.