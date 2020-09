Tu si que Vales, Sabrina Ferilli spiazza tutti: "Ho visto il p... dondolare"

Lo spettacolo dentro lo spettacolo. A Tu si que Vales in gara non scendono solo i concorrenti ma ci si mettono anche i giudici. Dopo la sfuriata tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari della scorsa settimana, nell'ultima puntata dello show di Canale 5 a lasciare tutti a bocca aperta ci ha pensato Sabrina Ferilli. L'attrice, regina dei doppi sensi e dei commenti veraci e spesso piccanti, non si è lasciata sfuggire la ghiotta occasione di dire la sua sull'esibizione di due concorrenti irlandesi.

La puntata era appena cominciata e in studio sul palco, dopo alcuni minuti di buio, sono comparsi due comici nudi armati solo di quattro padelle a coprire le parti intime. La performance si annunciava delicata e quantomai maliziosa, ma a rincarare la dose ci ha pensato subito Rudy Zerbi. " Ma davanti saranno coperti? Io vado a controllare dopo ", ha sussurrato il giudice a Maria De Filippi, mentre l'esibizione era ancora in corso. Il duo non si è scomposto e tra padelle che volavano, fondo schiena in primo piano e ammiccamenti l'esibizione è giunta al termine senza incidenti palesi, con buona pace dei dubbi avanzati da Zerbi.

Ci ha pensato, però, Sabrina Ferilli a sciogliere ogni perplessità sulle nudità della coppia in gara. Dalla sua postazione, defilata rispetto a quella dei quattro giudici, l'attrice romana ha goduto - come lei stessa ha sottolineato - di una visuale decisamente diversa della performance. E così, senza peli sulla lingua, a chi si domandava se sotto le padelle i due concorrenti fossero nudi, Sabrina Ferilli ha confermato: " Qua si è visto un bel po'. Da questa parte abbiamo visto, erano nudi, ho visto il pene dondolare giuro. Immagino i tecnici dietro che spettacolone ". Incredulo Rudy Zerbi che - insieme a Gerry Scotti e alla De Filippi - non è riuscito a trattenere risate e stupore, spingendo Sabrina Ferilli all'ennesima considerazione hot: " Io ho goduto di questo show ".