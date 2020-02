"Mia figlia in arresto, volevano soldi". E la Lambertucci svela la truffa

La celebre conduttrice di "Più sani e più belli", Rosanna Lambertucci, è stata vittima di un tentativo di truffa fortunatamente risoltosi positivamente e senza grosse conseguenze. La presentatrice e scrittrice di numerosi libri su dieta e sana alimentazione, lo ha rivelato nel corso dell’intervista rilasciata quest’oggi negli studi de "La Vita in Diretta".

Nel programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, Rosanna Lambertucci ha ripercorso le fasi salienti della tentata truffa ai suoi danni, che vedeva coinvolta sua figlia Angelica: " Alle nove del mattino mi chiama al telefono di casa un certo avvocato Valente e mi dice che mia figlia Angelica mi sta cercando urgentemente. Dopo un po' mi squilla di nuovo il telefono e stavolta è il consolato d'Italia in Brasile, dove si trovava effettivamente mia figlia ".

Ed è in questo momento che i truffatori hanno messo in scena il finto arresto per cercare di estorcere denaro alla conduttrice: " La voce mi dice che mia figlia è in stato di fermo perché ha preso un'auto a noleggio, senza patente perché scaduta, e che siccome le leggi sono molto severe è stata arrestata ”. Facendo leva sui sentimenti di madre, i truffatori si sono poi giocati la carta dell’estorsione e hanno proposto alla Lambertucci il rilascio della figlia in cambio del pagamento di una multa da migliaia di euro. Soldi che Rosanna Lambertucci, confessa, era disponibile a pagare: " A me è preso un colpo loro insistono dicendo che bisogna agire immediatamente, che c'è una multa da pagare all'Agenzia delle Entrate da 1400 euro e 1800 euro, e io ero disponibilissima a pagare ".