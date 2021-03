Terremoto a I fatti vostri. Traballa la sedia di Giancarlo Magalli? "Clima irrespirabile"

Dietro le quinte dello storico programma di Rai Due si starebbe consumando una vera e propria rivoluzione. Negli studi de I Fatti Vostri il clima non sarebbe più sereno e questo starebbe portando i vertici di rete a valutare un cambiamento profondo nella squadra dei conduttori.



L'indiscrezione è trapelata nelle scorse ore da TV Blog, che sul suo portale spiega: " Pare che il clima nel cast de I Fatti vostri non sia il più idilliaco del mondo ed è una notizia ormai chiacchieratissima nell'ambiente ". Una notizia che di per sé non sarebbe una novità, visto che negli ultimi anni - fatta salva la figura di Giancarlo Magalli - alla conduzione si sono alternate decine di personaggi. Entrate e uscite che in alcuni casi hanno suscitato anche polemiche (vedi Adriana Volpe), ma che comunque hanno visto proseguire la trasmissione ormai al suo venticinquesimo anno di messa in onda.





Il ruolo di Salvo Sottile

I Fatti Vostri a settembre, nella prossima stagione potrebbe essere più centrale rispetto a quello di oggi. A farne le spese potrebbe essere Giancarlo Magalli. Ma quale dirigente si prenderebbe in carico la responsabilità di far fuori un professionista e un volto così popolare come Magalli?

Secondo le voci riportate dal sito dedicato ai programmi televisivi, però, il clima che si respirerebbe dietro le telecamere sarebbe decisamente agitato. E non per colpa di un solo soggetto. Le antipatie e le scaramucce si sarebbero consumate su più fronti: sembra tra le due prime donne Samanta Togni e Mary Segneri e pare anche tra Magalli e il professor Umberto Broccoli. L'ultimo arrivatoavrebbe invece incontrato il favore di tutti e si vocifera che sia proprio lui il perno centrale sul quale avviare una nuova era del programma. "- si legge su Tv Blog - a".

Come andrà a finire si saprà solo a fine stagione in vista della prossima edizione del programma. Ma intanto negli ultimi mesi sono in susseguite querelle tra Giancarlo Magalli e vecchi volti del format di Rai Due. Il celebre conduttore, infatti, ha portato in tribunale Marcello Cirillo ex co-conduttore e voce canora del programma. Tutto per alcune dichiarazioni rilasciate da Cirillo in un'intervista in cui non lodava di certo Magalli. Parole che non sono state gradite dal conduttore che lo ha querelato.