Terribile caduta dalle scale per Mara Venier: "Ho preso una botta in testa, credo di avere una frattura al piede"

Ancora un infortunio per Mara Venier, che si è presentata al consueto appuntamento con Domenica In con il piede sinistro fasciato. La conduttrice aveva informato preventivamente i social, condividendo uno scatto dietro l'ormai consueta scrivania, con il piede incidentato in primo piano. Non una novità per lei, che già a novembre era dovuta ricorrere alle cure ospedaliere per una distorsione all'alluce.

" Ci provo andare in onda... Sono caduta dalle scale stamattina per venire qua... Penso frattura al piede... Una botta in testa!!! Subito dopo Domenica In radiografia! ", ha annunciato Mara Venier a pochi minuti dall'inizio della messa in onda del programma. Faccia sconsolata e piede in posizione di riposo, la conduttrice ha deciso comunque di onorare il suo impegno con il pubblico domenicale, non mancando a uno degli ultimi appuntamenti di stagione. Domenica In, infatti, andrà in onda fino al prossimo 28 giugno e poi si fermerà per due mesi per riprendere nei primi giorni di settembre. Per l'ultima puntata, stando a quanto riportato sul blog televisivo TvBlog, pare che la produzione stia organizzando una puntata speciale in esterna del programma. Sfruttando la possibilità di riapertura delle regioni, il programma potrebbe decidere per un ultimo appuntamento a Riccione, per compensare i tanti mesi in diretta senza il pubblico in studio. Intanto, però, la conduttrice deve fare i conti con un infortunio che potrebbe compromettere il suo finale di stagione.

" Siccome io ho un rapporto estremamente diretto e di grandissima sincerità col pubblico che mi segue da ormai tantissimi anni, vi devo dire che stamattina sono caduta dalle scale. In questo momento sto tentando di andare in onda ma credo di avere una frattura al piede ", ha annunciato Mara Venier in apertura di programma, mostrando l'evidenza di quanto detto. Una scivolata rovinosa per Mara Venier, che accusa anche altri sintomi: " Ho preso anche una botta in testa terribile, ero piena di pacchi e di corsa... Insomma, non lo so, sono caduta di peso. Finora credo mi sia andata bene però, insomma, sono qua e spero di arrivare alla fine. Non ci voleva. "