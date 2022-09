"Ti tiro la tazza in faccia": scoppia la rissa al Gf

La tensione è alle stelle nella casa del Grande fratello vip. Gli ultimi ingressi hanno turbato il già fragile equilibrio creatosi tra i concorrenti. E nelle scorse ore si è addirittura sfiorata la rissa tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, una delle ultime gieffine che ha varcato la porta rossa.

Le due stavano avendo un'accesa discussione nel soggiorno e, stanca delle insinuazioni di Giaele, l'ereditiera bolognese ha avuto uno scatto d'ira improvviso, minacciando l'altra concorrente con una tazzina da caffé in mano. Una reazione spopositata che non è piaciuta ai telespettatori, che hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Ginevra.

Lo scontro tra Ginevra e Giaele

A innescare la lite è stata Giaele, la quale ha messo in discussione l'atteggiamento assunto da Ginevra negli ultimi giorni non solo per le sue parole contro la sorella Elettra, ma anche per alcuni comportamenti astiosi avuti con altri concorrenti. " Hai voluto ricevere quattro applausi l'altra sera quando hai attaccato Cristina nonostante lei stesse male" , l'ha accusata Giaele, scatenando la reazione della Lamborghini: "Ma cosa dici! Io le cose le dico in faccia, non mi interessa se sta male. Se devo chiarire parlo ". La discussione è degenerata rapidamente e le due donne sono arrivate a insultarsi. " Tu sputi veleno, sei un'aspide, sei una vipera", ha detto Ginevra, prima di afferrare la tazzina e rivolgersi a Giaele, che continuava a criticarla, minacciandola : "Cosa dici! Guarda che ti tiro questa. Nominami così iniziamo lo show ".

Le critiche social

La reazione di Ginevra, ma soprattutto il suo atteggiamento sin dall'ingresso nella Casa, hanno fatto finire la gieffina al centro delle critiche. E il popolo social non l'ha risparmiata dai giudizi negativi: " Da quando Ginevra ha visto i video delle altre che sparlano alle sue spalle, è venuto fuori il suo lato più da stronza/viperetta. Il gesto del "lancio minacciato" di tazza" davvero pessimo", "'Ti lancio una tazza in faccia' e la stronza vipera sarebbe Giaele? Ginevra sei squallida e ti sta cadendo la maschera prima del previsto", "Ginevra minaccia di lanciare una tazza in faccia a Giaele durante una lite e nessuno dice niente...boh ". Se verranno presi provvedimenti o ci sarà solo un richiamo alla calma, però, si saprà solo nella prossima diretta.