Fan di Gemma Galgani attacca Tina Cipollari: "Non arriverai a 70 anni"

Lo scorso mercoledì 4 marzo, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata del trono over di Uomini e donne, format condotto da Maria De Filippi. E il nuovo appuntamento tv in questione ha visto Tina Cipollari diventare protagonista di un acceso confronto vis à vis con uno spettatore accorso in studio. "Ma che sei venuto alla sagra del cinghiale?!?", ha incalzato stizzita lo spettatore indicato con la sua mano al pubblico, Tina. "Ma chi?", le ha, quindi, domandato incuriosita la De Filippi. E, di tutta risposta, l'opinionista non ha nascosto di essersi sentita offesa per alcune recenti esternazioni dello spettatore da lei indicato: "Aveva detto 'magari non ci arriverai a 70 anni'! Si parlava di Gemma". La conduttrice ha voluto saperne di più passando il microfono al diretto interessato, presentatosi in studio con una t-shirt dalla scritta in bella vista "Cinghiale di me...". Proprio come lo ha definito la Cipollari -a detta dello spettatore- per aver difeso Gemma Galgani dalle critiche ricevute al trono over.

"Tu a 70 anni non ci arrivi... Tina. E quando dico ciò, alludo al fisico di Gemma. Perché non ti vuoi più pesare?", è così intervenuto lo spettatore interessato, parlando alla Cipollari. "Ma perché non ti pesi tu? Con quella pelle a penzoloni... Sei tu che hai tirato fuori il peso. Adesso pesati!", gli ha risposto stizzita Tina. E l'uomo ha accettato di pesarsi pubblicamente. "Siamo sui 100 kg", gli ha, quindi, fatto notare la De Filippi.

Dal suo canto, però, la Cipollari si è categoricamente rifiutata di pesarsi. "Tu ai 70 anni di Gemma non arriverai come lei. Ingrasserai sempre. Perché hai la tendenza a ingrassare- è così tornato ad attaccare l'opinionista, il sedicente fan della Galgani -. Anch'io ho la tendenza ad ingrassare. Non posso dire che sono magro". "Tu a 47 anni ti metti a criticare me? Ma te li porti malissimo i tuoi anni! Ma perché Gemma è bella?!?", gli ha risposto a tono la Cipollari, sull'acerrima rivale. "Ti chiedo di rispettare Gemma d'ora in avanti", ha concluso l'intervistato.

La conduttrice ha, poi, passato il microfono ad una donna somigliante alla Galgani, accorsa in studio, che ha fatto sapere: "Mi prendono per la sosia di Gemma e io ne sono orgogliosa". E le "sorprese" per la Cipollari non sono finite. Perché, infine, la parola è passata ad un'altra donna, che ha sostenuto di essere considerata da molti una sua potenziale sosia: "Siamo entrambe in carne". "Guardi signora... è una buona idea...- ha, quindi, ironizzato Tina, parlando alla spettatrice parlante-, perché guardi lei è davvero una mia goccia d'acqua. Sono veramente stanca... Vuole venire al mio posto?".

Le esclusive immagini del botta e risposta registratosi tra Tina e il pubblico parlante a Uomini e donne sono mostrate in un video condiviso dalla pagina Instagram del noto dating-show. Sotto il quale non sono mancati i commenti del web, tra cui si legge il messaggio di un utente che difende la posizione della Cipollari: "Bellissima Tina con le sue rotondità...preferisco qualche chilo in più, che la pelle sotto i piedi...no commenti.. solo il mio punto di vista e non mi interessano commenti di altri, ne sono indifferente...".

Tina Cipollari e i chili persi

In una recente intervista concessa a Nuovo, settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la vamp storica di Uomini e donne ha fatto sapere di essersi messa a dieta. Il suo "beauty-regime" prevede per lei 5 pasti al giorno, ovvero: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena.