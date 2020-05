Il toccante video di Massimo Boldi ai nipoti: "Noi nonni vivi grazie al vostro sacrificio"

"C’è un grazie oggi che non è ancora stato detto, quello per voi bambini" , sono le parole di Massimo Boldi, in versione nonno d’Italia, indirizzate a tutti i bambini che in queste settimane sono rimasti in casa - in quarantena - per salvaguardare la salute delle persone più anziane. L’attore e regista ha registrato un toccante video messaggio rivolto ai più piccoli e trasmesso – nel giorno del primo maggio – sui DeAKids e DeAJunior, i canali tematici di Sky dedicati ai ragazzi.

Come tutti noi, anche i bambini in queste lunghe settimane di isolamento sociale hanno dovuto rinunciare alla loro quotidianità fatta di scuola, giochi con gli amici e divertimento all’aria aperta. Per questo, al motto di #GrazieBambini, DeaKids ha scelto di realizzare un video di ringraziamento, scritto e letto da un nonno speciale, Massimo Boldi. L’attore, che sta facendo la sua quarantena a Roma insieme alle figlie e lontano dalla sua compagna Irene Fornaciari, non si è tirato indietro, lui che è nonno di tre nipoti di 18, 4 e 1 anno.