Tom Hanks difende un ragazzino bullizzato perché si chiama Corona

Tom Hanks in prima linea contro il coronavirus, in tutti i sensi.

Dopo essere stato contagiato ed essere guarito dal virus, mentre era in Australia per girare un film, l’attore ha fatto un regalo molto speciale a un ragazzino, che viene bullizzato perché si chiama Corona. Come riporta la Bbc, questo dono consiste in una macchina da scrivere proprio di marca Corona, la stessa che Hanks portava con sé durante i suoi viaggi, di lavoro o per diletto.

Corona De Vries è un bimbo australiano di 8 anni, che i suoi coetanei bullizzano, chiamandolo coronavirus. Il piccolo ha scritto all’attore e doppiatore di Toy Story, dopo aver saputo che lui e la moglie Rita Wilson sono stati contagiati dal virus mentre si trovavano nel Queensland. “ Sono molto triste e arrabbiato quando la gente mi chiama così ”, si legge nella missiva. Il bambino ha colto l’occasione per informarsi delle condizioni di salute attuali della coppia.

Hanks ha risposto a Corona con un’altra lettera, il cui incipit è “ Caro amico Corona ”. L’attore ha ringraziato il bimbo per conto proprio e di sua moglie, sottolineando come Corona sia un nome bellissimo, perché ricorda l’anello intorno al sole, la corona solare appunto. Allegata alla lettera, Hanks ha inviato anche la propria macchina da scrivere. “ Pensavo che questa macchina da scrivere fosse adatta a te, ” ha aggiunto l’attore, invitando il bambino a farsi spiegare da un adulto come funziona e di utilizzarla per scrivergli ancora.

Hanks è molto popolare tra i bambini, per aver doppiato il film animato “Toy Story”, pellicola che ha citato nella lettera attraverso un verso di una celebre canzone portante: “ Hai un amico in me, ” ha scritto rivolgendosi a Corona De Vries. Quest'ultimo ha detto ai genitori di essere molto felice di avere un nuovo amico di penna negli Stati Uniti.

Tom Hanks e Rita Wilson si trovavano in Australia dove stavano girando un biopic su Elvis Presley, diretto dal visionario regista Baz Luhrmann. Entrambi sono risultati positivi al coronavirus e sono stati curati - Wilson ha riferito come le cure l’abbiano aiutata ma anche destabilizzata, con pesanti effetti collaterali. La coppia è attualmente in quarantena, come gran parte del mondo. Si ritiene che i due abbiano contratto la malattia negli Stati Uniti o durante il viaggio verso l’Australia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?