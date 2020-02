Tommaso Paradiso sull'addio a Thegiornalisti: "Da tempo scrivevo da solo"

Lo scorso 26 febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata de L'assedio, format condotto da Daria Bignardi sul canale Nove. E l'appuntamento tv in questione ha visto Tommaso Paradiso presentarsi in qualità di ospite in studio, per rilasciare un'intervista esclusiva. Nel suo ultimo intervento televisivo, l'ormai ex leader della band Thegiornalisti si è raccontato a ruota libera, su vita privata e carriera, lasciandosi andare al racconto di alcuni retroscena inediti.

Incalzato sul target femminile a cui è destinata la sua musica, ha in particolare rivelato di essere cresciuto in una famiglia in cui è venuta a mancare la figura del padre: “Mi piacciono le donne in generale, la distribuzione dell’età è simbolico. Forse, perché sono cresciuta in una famiglia matriarcale, solo con mia madre, un povero fratello... Una famiglia del sud autentica. Mio padre non l’ho mai conosciuto, o meglio nei primi mesi di vita lui mi ha visto, ma si tratta di quei momenti che poi non puoi ricordare".

Poi, è passato a parlare della famiglia di suo padre: " I miei si sono separati appena nato… tramite i social mi ha raggiunto la famiglia di mio padre e ho letto delle cose… a cui non ho mai risposto. Ho creduto che la famiglia fosse la mia. Alla fine sono le abitudini a formarci. Posso capire qualcuno che perde un padre ad una certa età, ma io non essendoci mai cresciuto, dico che mio padre non mi è mai mancato“.

Da piccolo amava "la vecchia figura del prete" e nell'undicesima puntata de L'assedio ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'avvenuta separazione dalla sua band d'origine: “La nuova carriera da solista? Un bilancio molto positivo. Me la sto vivendo. In verità, da prima della scissione ufficiale, era già un po' di tempo che scrivevo da solo. Alcuni brani li scrivevo io e andavano fuori col nome Thegiornalisti". E ha proseguito: "Con gli altri componenti ci siamo semplicemente chiariti… certe cose non le puoi fermare. Io e Marco Rissa ci sentiamo tutti i giorni. All’inizio come in tutti i rapporti, c’è stata la reazione brusca, poi passato il tempo si parla e la verità viene a galla“.

Thegiornalisti è un gruppo musicale nato a Roma nel 2009, la cui formazione originale era composta dal frontman Tommaso Paradiso, il batterista Marco Primavera e il polistrumentista Marco Antonio Musella (in arte Marco Rissa, ndr). Paradiso ha abbandonato il progetto della band nel 2019.