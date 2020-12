Gf Vip, ecco perché Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non si sopportano

" Quando pensavi che non potesse andare peggio! Che amarezza ", così Tommaso Zorzi ha accolto Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip. Altro che "benvenuta", tra i due non è mai corso buon sangue fuori dalla Casa e ora i nodi vengono al pettine. L'ingresso nel reality dell'ex tronista di Uomini e Donne promette di alimentare scintille e fuochi di vecchi rancori e tra i due la "guerra" è già scoppiata.

Sonia Lorenzini è tra i nuovi concorrenti che hanno varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip nel corso dell'ultima puntata del programma. Il suo arrivo però non ha fatto la felicità di Tommaso Zorzi, soprattutto perchéè passata subito all'attacco, desiderosa di togliersi qualche sassolino dalla scarpa su vicende passate. La modella, che mesi fa era salita alla ribalta della cronaca rosa per un presunto flirt con Eros Ramazzotti , è entrata in Casa attraverso la glass room. Qui la Lorenzini ha messo in scena un divertente siparietto con Cristiano Malgioglio, ma ad attenderla c'era soprattutto Tommaso Zorzi, che riconoscendola non ha nascosto il suo disappunto.

Durante la diretta non sono mancate le frecciatine l'uno nei confronti dell'altra, preludio a quello che sarebbe successo subito dopo la puntata. Dopo i saluti di Alfonso Signorini, infatti, tra Sonia e Tommaso si è scatenata un'accesa discussione e non sono mancati i colpi bassi: " Ma chi ti conosce", "Sei tu che sei venuta qua a rompere i co****ni", "Vergognati", "Abbassa i toni ".

Una lite in piena regola per colpa di vecchi dissapori e scaramucce avvenute fuori dalla Casa. Sonia Lorenzini ha rinfacciato a Zorzi di averla più volte "massacrata" sui social e il suo ingresso non ha fatto altro che alimentare l'astio. " Ti rode il c*** che sto qua caro - ha urlato Sonia Lorenzini a Zorzi, accusandolo di avere avuto atteggiamenti sgarbati nei suoi confronti - ci siamo conosciuti a una festa, circa otto mesi fa. Mi hai preso in giro su Instagram, pubblicando delle storie ironiche dove tra l'altro facevi il verso del conato del vomito. Il giorno dopo mi hai vista e hai persino fatto finta di non conoscermi ".