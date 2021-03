Tommaso Zorzi è il nuovo Pulcino Pio?

Ci sono personaggi, non persone, che hanno fatto dell'antipatia la loro cifra. L'ultimo esempio lampante è quello di Tommaso Zorzi, da molti considerato l'astro nascente della televisione italiana. Ha uno stuolo di fan che lo idolatra e altrettante persone che non ne apprezzano l'atteggiamento, da molti ritenuto borioso.

È fuor di dubbio che sia stato uno dei personaggi più forti del Grande Fratello Vip 5 che si è appena concluso e, per carità, l'ha pure vinto. Ma entrava nella Casa con una buona fanbase social che si è autoalimentata così come si alimentano i tormentoni musicali, senza un vero motivo logico. Avete presente la litania del Pulcino Pio? Per mesi e mesi questo motivetto è stato in ogni radio, veniva dipinto come nuovo fenomeno perché pompato dai social e poi? Poi si è perso nei meandri delle canzoncine simpatiche dimenticate in un angolo, tirate fuori solo per qualche battuta nostalgica: "Ti ricordi quando l'Italia impazzì per il Pulcino Pio? Ma chissà cos'avevamo in testa...".

Uscito dalla porta rossa con la corona d'alloro sul capo, Tommaso Zorzi non ha perso tempo ed è tornato a essere il personaggio irriverente che era prima di entrare nella Casa. D'altronde, ha costruito negli anni la sua fama social proprio sulle shade, come si usa dire tra i giovani, sugli attacchi ad altri influencer e a personaggi noti. Ha attaccato Guenda Goria ma soprattutto Maria Teresa Ruta, la stessa che diceva di amare al Gf Vip. Sono bastati pochi giorni per fargli cambiare idea, gli stessi che sono trascorsi tra il " non farò l'Isola dei famosi perché ho bisogno di riposare " e il " sarò ufficialmente parte del team Isola ". Per altro con un annuncio fatto su Twitter e immediatamente cancellato, perché ancora non era stata data l'ufficialità da parte dell'azienda. Da emblematico figlio della generazione web, Zorzi dà massima importanza ai social network, senza i quali d'altronde non sarebbe conosciuto e così, a 10 giorni dalla fine dei reality, ha tolto il follow a molti suoi ex coinquilini: voglia di drama? Di provocazione? Probabilmente entrambe le cose, visto il personaggio.

A poche ore dalla proclamazione, in uno stato probabilmente alterato dal vino, Tommaso Zorzi si è lasciato sfuggire un " io ho vinto, non serve il discorso. Il discorso è che volevate essere me ma non ce l'avete fatta ", davanti a tutti gli altri suoi colleghi di avventura. Superbia? Spocchia? Ego smisurato? Uno potrebbe pensare che sia stato l'alcol a parlare per lui, visto che erano in corso i festeggiamenti per la sua vittoria. Ma nel suo caso probabilmente il vino ha solo aiutato, perché anche da sobrio Tommaso Zorzi non dimostra una delle doti maggiormente apprezzate nei grandi artisti: l'umiltà. È di pochi giorni fa un'intervista al settimanale Chi nel quale il vincitore del Grande Fratello Vip ha dichiarato: " Canto e bello divinamente ma devo migliorare ". Se lo dice da solo.