Tootsie, così Dustin Hoffman è diventato donna

Tootsie è un film diventato un classico della storia del cinema che andrà in onda questa sera alle 21.30 su La7d. Uscito al cinema nel 1982, Tootsie è diretto da Sidney Pollack e interpretato da Dustin Hoffman. Il film venne candidato a numerosi premi e ottenne ben dieci nomination ai premi Oscar.

Tootsie, la trama

Michael Dorsey (Dustin Hoffman) è un attore di teatro che fatica a trovare dei ruoli e delle scritture che gli permettano di sopravvivere semplicemente della sua arte. È infatti "costretto" a lavorare come cameriere al fianco dell'amico Jeff Slater (Bill Murray) che, al pari di Michael, vorrebbe vivere d'arte, nella speranza che qualcuno si decida a produrre la sua opera. Un giorno Michael si reca a un'audizione per una serie televisiva, per scoprire che la parte che gli era stata garantita è stata data a un altro attore.

A quel punto nella mente dell'uomo comincia a farsi strada un'idea folle, quasi senza senso: travestirsi da donna e fare il provino per la stessa serie tv da cui era stato scartato. Incredibilmente l'idea funziona e Michael - che ora si nasconde sotto le sembianze di Dorothy - riesce ad avere una vera carriera, mentre gli ascolti della serie si impennano. Ma ci sono due cose che l'attore non aveva previsto: innamorarsi della collega Julie (Jessica Lange) e diventare l'oggetto del desiderio del padre di lei (Charles Durning).

La trasformazione di Dustin Hoffman

Come rircorda Coming Soon, Tootsie è diventato molto velocemente un classico del cinema anni '80 (e non solo), al punto che nel 1988 il film di Sidney Pollock è stato scelto per la conservazione dal National Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Un successo dovuto tanto alla regia quanto alla sceneggiatura, ma che molto deve anche alla strepitosa intepretazione di Dustin Hoffman nei panni di una donna. Tootsie non rappresenta di certo né il primo né l'ultimo caso in cui un attore affermato si trova a dover interpretare un ruolo da donna. Tra i più famosi vanno citati sicuramente Tony Curtis e Jack Lemmon in A qualcuno piace caldo e Robin Williams per Mrs. Doubtfire. Persino in Italia, Christian De Sica e Lino Banfi hanno utilizzato un espediente narrativo di questo tipo, nel film di Enrico Oldoini Belli freschi.

Al pari degli altri attori citati, Dustin Hoffman è riuscito a creare un personaggio che fosse molto credibile sotto il suo strato di make-up e i grandi occhiali da vista. Come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, il lavoro di Dustin Hoffman è stato davvero minuzioso nella costruzione del personaggio. Ogni giorno, infatti, l'attore si sottoponeva a due ore di make-up che includevano anche il radersi puntualmente non solo la barba, ma anche le gambe, le braccia e le dita. Inoltre ogni giorno si sottoponeva alla sauna nella speranza che i vapori rendessero la sua pelle più morbida. Dopodiché indossava una dentiera finta e cominciava la vestizione con gli abiti femminili e gli iconici occhiali. Tra l'altro, secondo IMDB il diretto della fotografia di Tootsie, Owen Roizman, non voleva che il personaggio di Dorothy indossasse degli occhiali, dal momento che le lenti creavano dei problemi di riflesso e facevano impazzire il team addetto alle luci.

Tuttavia venne deciso che gli occhiali fossero un tratto distintivo di Dorothy che, inoltre, aiutavano a ingentilire i tratti marcati di Dustin Hoffman. L'attore lavorò molto anche sul suo tono di voce. Stando a quanto riportato da IMDB, all'inizio il personaggio di Dorothy non doveva avere un accento del sud. Tuttavia, mentre faceva delle ricerche, si rese conto che la sua voce si ammorbidiva e rientrava di più nell'idea del tono femminile quando si sforzava di fare quell'accento. Per ricrearla alla perfezione l'attore si fece aiutare da Meryl Streep, con la quale aveva appena lavorato nel film Kramer contro Kramer. La ricerca della perfezione da parte di Dustin Hoffman era tale da spingerlo a "provare" se il suo make-up funzionasse anche lontano da un set cinematografico. Come raccontato sempre dal sito dell'Internet Movie Data Base Dustin Hoffman si decise ad andare vestito da Dorothy all'incontro genitori-insegnanti della figlia, presentandosi come la zia. Gli insegnanti non ebbero alcun dubbio e non sospettarono mai di avere davanti un uomo vestito da donna.