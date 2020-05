Tornano nel 2021 i grandi concerti live a Firenze e Milano

A tutta musica live con il ritorno dei grandi concerti live a Firenze e Milano nel 2021, appuntamenti attesi che sono stati rinviati a causa dell’emergenza sanitaria. Live Nation Italia è al lavoro per organizzare Firenze Rocks, uno dei festival più importanti in Italia ed Europa che si terrà alla Visarno Arena la prossima estate dal 16 al 19 giugno. Due i nomi di peso riconfermati nella line-up sul palco: Red Hot Chili Peppers mercoledì 16 giugno e Vasco Rossi venerdì 18 giugno.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata di Vasco Rossi del 10 giugno 2020 restano validi per il nuovo show dell’artista il 18 giugno 2021. I biglietti dei Red Hot Chili Peppers del 13 giugno 2020 restano invece validi per il nuovo concerto della band il 16 giugno 2021.

I-DAYS Milano tornerà invece dal 10 al 13 giugno 2021 e i nomi confermati sono quelli dei Foo Fighters nella giornata di sabato 12 giugno 2021 e Vasco Rossi domenica 13 giugno 2021.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata dei Foo Fighters del 14 giugno 2020 restano validi per il nuovo show della band del 12 giugno 2021. I biglietti per lo show di Vasco del 15 giugno 2020 restano invece validi per il nuovo concerto del 13 giugno 2021.



Chi invece desidera ottenere il rimborso del biglietto ha la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto, comprensivo quindi, del diritto di prevendita. Il Voucher potrà essere richiesto entro e non oltre il 26 giugno 2020. Informazioni sull’ottenimento dei voucher:

Ticketmaster Italia: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus

Ticketone: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19

Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?