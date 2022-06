Tornatore, Dolce e Gabbana e il potere delle "connessioni"

Giuseppe Tornatore ci ha messo la sua arte cinematografica. Dolce e Gabbana ci hanno messo la loro vita e l'amore per l'alta moda. La Tim ci ha messo la forza del suo core business, la connessione. Ne è nato uno spot che cambia la strategia di comunicazione della compagnia telefonica, dopo gli anni dell'inconfondibile voce di Mina e del balletto di Sven Otten. Il cortometraggio, intitolato La forza delle connessioni, è disponibile da ieri sera su tutte le reti, i social, i cinema e le radio. Girato dal premio Oscar Tornatore, con musiche inedite del maestro Morricone (cui il regista ha dedicato un magnifico film disponibile in esclusiva su TimVision), racconta in un minuto la storia di due ragazzi, uno siciliano (Domenico Dolce), uno milanese (Stefano Gabbana) che sognano di fare gli stilisti e attraverso, appunto, le connessioni (rappresentate da un vecchio telefono con i fili appeso alla parete di casa) si conoscono e dal loro incontro nasce un brand mondiale. Insomma, la celebrazione della creatività italiana per arrivare a parlare trasversalmente a tutte le generazioni. «Ma per noi - spiega Dolce - questo è uno spot d'amore, l'amore per il nostro brand. Le aziende sono basate sui soldi, ma se non c'è amore i soldi non arriveranno mai. Sono i sentimenti che danno la felicità. La mia è la storia romantica di un bambino arrivato a Milano nel '78 con la valigia in mano che aveva un sogno: se uno non sogna non arriva da nessuna parte». Sentimenti che nel filmato vengono tradotti nel concetto di connessioni. «Con questa campagna - spiega l'amministratore delegato di Tim Pietro Labriola - vogliamo parlare delle connessioni che uniscono le persone, vicine e lontane, uguali o diverse, per superare le distanze e le differenze». Insomma una campagna che guarda al futuro (e parallela al cambiamento societario in corso) in un mondo in continua evoluzione dove le parole green e inclusione ormai sono naturali.

A questo spot istituzionale, seguirà a breve una campagna commerciale di cui saranno testimonial anche influencer e personaggi noti. Anche la musica sarà sempre più importante nelle strategie di comunicazione dell'azienda: i brani dei Maneskin, a cominciare da Supermodel, saranno la colonna sonora degli spot. A fine giugno partirà su Raidue il Tim Summer Hits, programma itinerante nelle piazze con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu e Tim inoltre sarà sponsor del Jova Beach Party.