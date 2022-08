Totti "beccato" a Fiumicino a gennaio con un'altra: era già Noemi Bocchi?

Da quanto va avanti la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Questa è una delle tante domande alle quali non è ancora possibile dare una risposta nell'affair sulla separazione di Francesco Totti da Ilary Blasi. Alla fine di giugno, la coppia ha fatto sapere di aver deciso di proseguire su strade separate e l'ha fatto con due comunicati stampa distinti e diversi anche nei contenuti. Quello della conduttrice è stato freddo e distaccato, quello dell'ex calciatore molto più esaustivo. Già da questo elemento, molti hanno cercato di capire quali fossero le dinamiche dietro la rottura di una delle coppie più amate dello showbiz.

Il nome di Noemi Bocchi circolava già da marzo, quando sono iniziati a soffiare anche pubblicamente i venti di rottura. Lei è stata spesso fotografata in tribuna allo stadio Olimpico di Roma a pochi metri di distanza da Francesco Totti. Coincidenze? I due hanno cercato di far credere di sì per lunghi mesi, finché poi non hanno deciso di uscire allo scoperto. Ilary Blasi ha addirittura assoldato un investigatore privato per fare luce sulle indiscrezioni trapelate sulla stampa e su alcune voci che sono giunte anche alle sue orecchie ed è così che ha scoperto la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Certo, pare che anche lei abbia avuto una liaison nel periodo in cui conduceva l'Isola dei famosi da Milano.

Tuttavia, le nuove foto diffuse dal sito del quotidiano Leggo, probabilmente permettono di aggiungere alcuni tasselli per capire almeno parte delle dinamiche della fine del matrimonio tra Totti e Ilary. Infatti, domenica 30 gennaio (alcune settimane prima rispetto all'indiscrezione sulla possibile rottura), l'ex calciatore è stato avvistato al gate dell'aeroporto di Roma Fiumicino in compagnia di alcune persone. Tra queste c'era anche una donna: impossibile determinare con certezza assoluta che si trattasse di Noemi Bocchi, vista la distanza alla quale è stata scattata l'immagine e la mascherina sul volto della donna. Sicuramente non è Ilary Blasi, che sarebbe facilmente riconoscibile ma anche quella donna, così come la conduttrice (e come Noemi Bocchi) ha i capelli biondi. Se fosse la nuova fiamma dell'ex calciatore, tutto assumerebbe nuovi contorni e anche il giallo dell'estate assumerebbe probabilmente un'altra piega.