Totti-Blasi, la fine del matrimonio e la spartizione di un impero milionario

" Il mio matrimonio con Francesco è terminato ", con queste poche parole Ilary Blasi ha annunciato la fine del matrimonio con Totti. È un comunicato scarno quello della conduttrice dell'Isola dei famosi, nel quale più che altro si chiede il rispetto della privacy. Più articolato quello di Francesco Totti, che dopo aver rivelato di aver tentato di salvare il matrimonio, ammette: " Capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile ". Com'è lecito supporre, i due sarebbero già arrivati alle vie legali: un passaggio fondamentale soprattutto per la gestione del loro impero multimilionario.

In ballo ci sono molti milioni di euro, frutto del lavoro da calciatore di lui e di quello da conduttrice di lei. Una stima del sito Qui Finanza avrebbe calcolato in 84milioni il totale dei compensi percepiti da Francesco Totti in 25 anni di carriera, ai quali vanno aggiunti quelli guadagnati da Ilary Blasi, che pare sia una delle più pagate nel suo settore. Tempo fa il settimanale Oggi rivelò che il compenso per ogni singola puntata dell'Isola dei famosi fosse di 50mila euro: una cifra monstre mai smentita dalla diretta interessata. I due hanno svariate società in comune, aperte nel corso dei 20 anni di relazione. Al 2017 sarebbero 7 quelle in capo a Francesco Totti, così come riportato da il Messaggero, che a parte una sono tutte controllate dall'ex capitano della Roma. La più importante è la holding Number ten, che gestisce l'immagine del Pupone e alla quale fa capo la società Number five che, invece, si occupa dei contratti non sportivi di Francesco Totti. Di questa società, il 90% delle quote è in mano a Ilary Blasi e il restante 10% a Roberto Blasi, padre della conduttrice. Alla Number ten fanno riferimento anche due società immobiliari, la Longarina srl e Immobiliare Dieci.

Il cognome Blasi, inoltre, ricorre anche nella società sportiva dilettantistica Sporting club Totti: Ilary detiene il 90% delle quote. Il restante 10% è in mano per metà al cugino dell'ex capitano e per metà a Ivan Peruch, marito della cognata. La società è stata avviata nel 2020 e al momento conta 31mila euro di fatturato nei primi 7 mesi di attività. Ora, in sede di separazione, la coppia dovrà anche spartire il patrimonio immobiliare, che conta svariate proprietà di lusso.