"Totti e Ilary lo denunceranno". Parla l'avvocato di Fabrizio Corona

L'esito era prevedibile, quasi scontato. Francesco Totti e Ilary Blasi denunceranno con ogni probabilità Fabrizio Corona. A rivelarlo è l'avvocato dell'ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa, che lo segue da dieci anni: " Lo quereleranno di sicuro. Non c'è dubbio, l'ho già messo in preventivo. Anche il fatto che poi censurino ".

Interpellato dal sito Fanpage.it a seguito della chiusura improvvisa dell'account Instagram di Fabrizio Corona, il legale ha però difeso il suo assistito: " La cronaca rosa è il mestiere di Fabrizio e sa quello che deve fare. Sa benissimo che quello che pubblica deve avere un riscontro oggettivo e sta attento anche all’utilizzo dei termini. Mi fido di Fabrizio. Sa quello che fa ".

La querelle tra Corona, Totti e Ilary è esplosa nelle scorse dopo che l'ex re dei paparazzi ha pubblicato una serie di prove, come le ha definite lui, dei presunti tradimenti, che si sarebbero consumati in seno al matrimonio della coppia più chiacchierata dell'anno. Foto, audio e post che hanno messo nel mirino prima il Pupone e poi la conduttrice dell'Isola dei famosi.

Prima che il profilo di Corona venisse chiuso, Totti lo aveva addirittura contattato con un messaggio diretto e l'ex re dei paparazzi aveva condiviso lo screenshot della missiva, cancellando il contenuto. Facile indovinare cosa possa avere scritto Totti a Corona. Poi subito dopo l'account è sparito. " Il profilo è stato disabilitato", ha chiarito l'avvocato Chiesa, che ha puntato il dito contro gli amministratori della piattaforma: "In un paese come l’Italia, in cui vige libertà di parola e di espressione, non puoi permetterti di bloccare un sistema di comunicazione, tantomeno senza comunicarlo preventivamente. Ritengo che sia illegittimo e vedremo cosa fare. Siamo in Italia, non in Russia ".