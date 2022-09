"Totti si è dato molto da fare...". Cosa c'è dietro le parole di Ilary Blasi

La crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi si infittisce sempre di più di indiscrezioni, retroscena e indizi. La vicenda è tornata a prendere nuovamente corpo nella giornata di ieri. L'ex calciatore ha ritenuto necessario intervenire per fare chiarezza sul proprio conto: " Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli ". Un'uscita reputata indispensabile non per mero gossip ma perché valutata come una storia " carne e sangue ".

La conduttrice tv non sembra essere intenzionata a cambiare la propria linea: al momento resta in silenzio con l'intento dichiarato di proteggere i figli. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di un'intervista da rilasciare a Verissimo, da Silvia Toffanin. E si potrebbe preannunciare che " Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie ".

Dall'intervista di Totti emerge una quantità non indifferente di rabbia e delusione. Ma sullo sfondo c'è una domanda: cosa si nasconde dietro tutto ciò? In merito si è pronunciato Giancarlo Dotto, che ha provato a fornire una sua interpretazione su quanto avvenuto tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice: " Vuol dire che Totti si è dato molto da fare... D'altra parte che cosa vogliamo desumere da questo? Che c'è stata, tra le lenzuola dell'uno e dell'altro, una serie di tradimenti? ".

Il giornalista, intervenuto a Non è l'arena su La7, ha commentato senza giri di parole l'uscita di Totti sulle colonne del Corriere della Sera: " Evidentemente ha voluto fare un'intervista strappalacrime in cui mostrare il suo cuore nudo e puro ". Del tutto differente invece la linea sposata dalla Blasi: " È più teutonica, dove però i messaggi sono brevi e concisi ma decisamente più flagellanti ".