Gossip, tradimenti, ripicche: tutte le tappe della crisi Totti-Ilary

Litigi, allontanamenti, smentite. Indiscrezioni, frasi sibilline e indizi. Fino alla rottura ufficiale: al sogno infranto tra i rancori. La crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è mai stato un semplice gossip; nell'italico immaginario nazionalpopolare, infatti, il famoso calciatore e la showgirl rappresentavano l'emblema della coppia perfetta. L'icona di un amore da copertina. Anche nelle migliori storie, però, il colpo di scena è sempre dietro l'angolo e così le progressive incomprensioni tra i due volti noti hanno assunto i contorni di una telenovela a puntate.

L'odierno sfogo pubblico del Pupone (" Non ho tradito io per primo... ") è stato solo l'ultimo episodio di un intricato tira e molla. Il più recente tassello di un mosaico sentimentale che, giorno dopo giorno, si stava sgretolando. Sì, perché il grande strappo tra Ilary e Francesco è arrivato solo alla fine di lungo percorso a ostacoli per molti tratti raccontato solo attraverso i rumors.

Totti-Blasi, la lite

Le prime avvisaglie di una crisi tra i due erano state registrate dalla stampa nel febbraio scorso. A lanciare la bomba era stato il sito Dagospia, parlando di una lite coniugale scoppiata durante una gita fuori porta, nella zona dei Castelli Romani, con i tre figli e una coppia di amici. Secondo il portale di Roberto D'agostino, quel bisticcio sarebbe stato solo l'ennesimo sfogo all'interno di un rapporto ormai incrinato da tempo.

Totti: "La crisi? Fake news"

Marito e moglie, lì per lì, avevano replicato ai gossip gettando acqua sul fuoco. Dapprima, senza rilasciare alcun commento, era stata Ilary a rassicurare tutti sulla tenuta della coppia, postando su Instagram una storia della famiglia riunita a cena. A rompere il silenzio sarebbe stato poi Francesco, con uno sfogo affidato sempre ai social. " Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutti queste cose di fare attenzione: perché di mezzo ci sono i bambini. E i bambini vanno rispettati ", aveva lamentato l'ex campione giallorosso, apparendo particolarmente contrariato.

Totti e Noemi, la nuova fiamma

Nel frattempo, però, sulla stampa comparivano indizi che sembravano avvalorare la tesi della crisi di coppia. A fine febbraio, infatti, sembra Dagospia aveva pubblicato una foto nella quale il Pupone appariva allo stadio Olimpico seduto non distante da una 34enne romana, Noemi, ritenuta da alcuni la sua nuova fiamma. Sempre secondo Dago, i due si stavano frequentando già da qualche mese. " La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata nel marzo 2022 ", ha ammesso oggi il calciatore, ripercorrendo anche quel periodo.

Ilary smentisce la crisi

Nelle settimane successive, Ilary Blasi si era però presentata negli studi di Verissimo e alla corte di Silvia Toffanin aveva smentito le voci sulla fine del proprio matrimonio con Francesco. " E' stato vergognoso. Hanno dato per certa la notizia e invece hanno fatto una grande figura di m... ", aveva affermato. Con altrettanta fermezza, in una successiva intervista a Belve, la showgirl aveva però pronunciato una frase apparsa a molti sibillina: " La nostra storia non potrebbe sopravvivere a un tradimento? No, né dell’uno né dell'altra ".

Totti-Blasi, la separazione è ufficiale

Dopo un susseguirsi di sussurri, smentite e indizi di tenore opposto, la tanto vociferata crisi tra Ilary e Francesco diviene però ufficiale e definitiva in piena estate. L'11 luglio, i due comunicano la loro separazione con dei comunicati disgiunti, ulteriore segnale delle divergenze in corso. " Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia ", annuncia la Blasi. E Totti: " Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile ". Tramonta così quella storia d'amore coronata nel 2005 con un matrimonio in diretta tv.

Francesco-Ilary, l'estate dei gossip

A ventiquattro ore esatte dall'annuncio della separazione dal marito, Ilary torna a mostrarsi sui social per documentare il proprio viaggio in Africa insieme alla sorella Silvia e ai figli Chanel, Cristian e Isabel. Senza Totti, ovviamente. Intanto sui giornali compaiono già le stime economiche sulla spartizione dei beni milionari della coppia e si torna ancora a parlare della relazione tra il Pupone e Noemi. L'ex calciatore, infatti, viene avvistato in piena notte mentre esce dalla villa che la giovane ha affittato al Circeo. I due sarebbero stati paparazzati poi anche in un locale a Terracina. Nella calda estate dei gossip si era diffusa anche la notizia di un riavvicinamento tra Totti e Ilary, smentita di fatto da quest'ultima con una foto che la ritraeva alloggiata in un hotel romano.

L'ultima puntata

Una telenovela a cui oggi si è aggiunta un'altra cruciale puntata: quella dell'intervista di fuoco rilasciata da Totti e seguita da un glaciale no comment della moglie. Un punto di non ritorno destinato a riservare nuovi sviluppi alla movimentata vicenda. Che, come ha rimarcato Totti, probabilmente è destinata a sbarcare dalle prime pagine alle aule dei tribunali.