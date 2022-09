Ora Ilary minaccia Totti: "Potrei rovinare 50 famiglie"

Ilary Blasi non ha scelto di parlare in televisione, né di replicare a un quotidiano dopo l'intervista al vetriolo rilasciata dall'ex marito Francesco Totti sul loro divorzio. " Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli ", ha fatto sapere la conduttrice dell'Isola dei famosi, che si sarebbe sfogata con alcuni amici, come riporta Repubblica.

A parlare è stato il suo avvocato, Alessandro Simeone, che ha fatto sapere che le parole dell'ex capitano giallorosso " non cambieranno, almeno nel brevissimo tempo, la strategia comunicativa e legale scelta dalla conduttrice televisiva " nonostante il racconto, dettagliato, fatto dal Pupone su tradimenti, chat, richieste, dispetti e soprattutto tradimenti.

Il punto è uno: l'accordo tra i due ex coniugi non c'è. Ecco perché Totti si è giocato la carta jolly e ha assunto la matrimonialista Anna Maria Bernardini de Pace. Per non finire in tribunale in una guerra, che potrebbe durare anni e rendere difficile la vita di entrambi. Lei continua a mettere i figli - Chanel, Christian e Isabel - al primo posto. " La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni" , ha confessato la conduttrice a alcuni amici con i quali avrebbe commentato l'intervista di Francesco al Corriere.