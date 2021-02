Tre ictus, un infarto e un danno cerebrale. Così Demi Lovato è quasi morta per un’overdose

Ha deciso di rivelare la verità in un documentario su Youtube “Dancing with The Davil” che verrà presentato in anteprima il 23 marzo. È bastata comunque un’anticipazione per far allarmare tutti i fan di Demi Lovato che nel 2018 per un’overdose di eroina ha rischiato di morire. Portata d'urgenza in ospedale, ha avuto tre ictus, un attacco di cuore e un danno cerebrale permanente. Qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta e che ha portato alla luce il segreto della pop star 28enne. “ I medici pensavano che non sarei vissuta più di 10 minuti ”, ha raccontato nel trailer del documentario.

Da quel momento, la vita di Demi è completamente cambiata e ha paragonato la sua sopravvivenza a quella di un gatto: “ Ho avuto molte vite proprio come quella di un gatto. Forse sono arrivata alla nona. Ora però ho detto basta e voglio tornare a fare ciò che amo, la music a". Durante l’intervista ha anche raccontato dei danni permanenti che ha subito al cervello. “ Ho un danno cerebrale che ancora oggi fa sentire i suoi effetti. Non posso guidare la macchina perché non vedo bene, e per moltissimo tempo non sono riuscita neanche a leggere un libro perché la mia vista era sfocata. Ho affrontato con dolore e fatica questi problemi ma mi è servito, per ricordare cosa potrebbe succedere se ricadessi in un errore del genere ”.

Il documentario mostra la vita della cantante con filmati del dietro le quinte, esibizioni sul palco e le interviste più intime con i suoi amici. Ripercorre i suoi inizi come superstar di Disney Channel e poi gli anni tumultuosi che l’hanno portata a far uso di droghe, fino all’overdose di eroina che l’ha quasi uccisa. “ Ho superato un limite pericoloso ”, ha raccontato parlando di questo con uno dei suoi migliori amici Matthew Scott Montgomery.