Trussardi in montagna con un'altra donna: ecco chi è

Non sembra esserci più nessun margine di avvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La loro rottura parte da lontano e nonostante i due abbiano provato in tutti i modi a ricucire lo strappo, soprattutto per il bene delle loro figlie Sole e Celeste, ogni tentativo è andato a vuoto. Il comunicato stampa rilasciato a voce congiunta è stato solo l'ultimo atto di una separazione che, ormai, dura da tempo, un atto dovuto dopo che le voci di rottura si erano ormai fatte insistenti. Il settimanale Chi ha ricostruito le tappe che hanno portato i due all'allontanamento e tra le varie concause che potrebbero aver contribuito alla separazione definitiva viene indicata anche una donna che sarebbe entrata nella cerchia di Tomaso " da quel tempo in cui Michelle non c'era già più nella sua vita ".

La donna sarebbe l'assistente di Elisabetta Franchi, stilista e amica di Tomaso Trussardi. I due imprenditori della moda hanno stretto molto il loro rapporto durante il lockdown, quando entrambi si sono trovati costretti a fermare le rispettive aziende. Tra loro si è creato un feeling speciale che potrebbe portarli anche a una collaborazione professionale. Intanto, però, sembra che lui abbia deciso di rifugiarsi dall'amica in queste settimane turbolente in cui la rottura con la Hunziker occupa pagine intere dei giornali di gossip ma anche dei quotidiani nazionali.

Proprio per staccare dal turbinio di paparazzi e indiscrezioni. Tomaso Trussardi ha deciso di prendere le sue due bambine e di raggiungere l'amica Elisabetta Franchi nella sua casa di Cortina d'Ampezzo per un weekend. In quei giorni, Michelle Hunziker si trovava in Sardegna per festeggiare il suo primo compleanno da single dopo dieci anni. Tante risate per il gruppo vacanze nel quale era presente anche l'assistente di Elisabetta Franchi, prontamente immortalata dai paparazzi accanto al rampollo della casa di moda bergamasca.

La ragazza, anche lei bionda e secondo il settimanale Chi somigliante proprio alla showgirl svizzera, avrebbe trascorso molto tempo insieme a Trussardi durante il weekend in montagna, concedendosi con lui diverse camminate a due sulla neve. Tra i due al momento ci sarebbe solo una bella amicizia, che si sta costruendo nel tempo e che aiuterebbe Tomaso a superare il momento difficile. I due ultimamente sembrano voler far trasparire all'esterno un clima sereno, come dimostrano gli auguri di Trussardi alla Hunziker per il suo compleanno ma anche uno scambio di video che, pare, sarebbe avvenuto tra loro, come lasciato intendere dalla svizzera nelle sue ultime storie Instagram.