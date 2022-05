"Tu ci vuoi tornare?", "Vaff...". Maria e Ida sbottano contro Riccardo

L'ultima puntata di Uomini e donne ha avuto il sapore del déjà vu. Protagonisti ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo il ritorno in studio del cavaliere - in cerca di una nuova compagna - Ida è entrata in crisi e nell'ultima puntata i due sono arrivati a un duro confronto, nel quale si è inserita anche Maria De Filippi stanca di vedere i due litigare continuamente.

La puntata si aperta con Ida e Marco al centro dello studio. Il corteggiatore avrebbe voluto proseguire la conoscenza con la Platano, ma quest'ultima ha frenato gli entusiasmi mettendo fine alla frequentazione: " Mi sono data del tempo ma non sento niente. Mi hai fatto stare bene ma non c'è quella cosa che mi spinge a andare avanti ". Armando prima e Gianni subito dopo hanno fatto notare quando Ida sia cambiata dopo il ritorno in studio di Riccardo. Tra i due sembra esserci ancora qualcosa, soprattutto di non risolto, e così Maria De Filippi ha provato a mettere alle strette il cavaliere

" Riccardo ma tu scusami ci vuoi tornare con lei", ha domandato diretta la conduttrice, ma Guarnieri è tornato ancora una volta a tergiversare : "Non si può rispondere così a freddo ". In studio si è levato un coro di disappunto e la stessa Ida si è spazientita, convinta che avrebbe almeno ricevuto una risposta definitiva. A quel punto Riccardo si è arrampicato sugli specchi: " Ma davvero sono l'unico a pensarla così? Io amo parlare, capire, affrontare le questioni. Non si lascia tutto alle spalle, ci sono delle cose in sospeso ". E Ida è sbottata.