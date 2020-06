Quelle chat private di Totti e Blasi: "Che foto ti fai? Tu non stai bene"

L'ultimo battibecco tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finito sui social network. Nessuna violazione della privacy o atto illecito, ma semplicemente una ripicca della bella conduttrice Mediaset che, dopo il parere negativo dell'ex capitano della Roma sul suo ultimo cambio look, ha pensato bene di pubblicare sul suo profilo Instagram la loro chat privata.

La recente quarantena ha visto scoppiare molte coppie vip ma non la loro. Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, sono una delle coppie dello showbiz italiano più longeve e affiatate. Merito anche degli scherzi e delle gag che la coppia mette in scena soprattutto sui social network. L'ultima scaramuccia tra moglie e marito aveva visto protagonista Ilary che, durante la visita ai nuovi uffici del campione, aveva sottolineato tutta la sua gelosia nell'incontrare la giovane segretaria di Totti. Poche ore fa ecco spuntare una nuova puntata di "casa Totti", con protagonista ancora una volta Ilary Blasi, che ha giocato un brutto tiro al marito.

La Blasi ha condiviso con i suoi follower un cambio look casalingo, provando a farsi la messa in piega da sola, sfruttando degli innovativi bigodini. Il risultato non è stato però quello sperato dalla presentatrice romana che, per sicurezza, ha deciso di chiedere un parere a Francesco Totti, inviandogli alcuni messaggi su WhatsApp. La risposta del campione non è stata però benevola e Ilary ha pubblicato tutta la chat privata nelle storie del suo profilo Instagram. Nello screenshot, Ilary chiede a Totti se ha visto le sue ultime stories, invitandolo a esprimere un parere sui sui nuovi boccoli. L'ex capitano della Roma, però, non risponde e dopo mezz'ora di silenzio, Ilary torna alla carica. " Toc Toc? Allora? Sii sincero e onesto ", chiede la conduttrice ma Totti fa il vago, salvo poi stroncare la messa in piega della moglie: " Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene ". Una bocciatura in piena regola, rafforzata da una serie di icone ironiche a conclusione del messaggio.

Non contenta Ilary Blasi ha cercato conforto nell'altro maschio di casa Totti, il figlio Cristian, che - interpellato con la stessa fatidica domanda sui capelli - ha tagliato corto, mandando a quel paese la madre con il tipico gesto della mano. Alla conduttrice non è rimasto altro che togliersi la soddisfazione di pubblicare nelle storie del suo account Instagram la chat privata con il marito per "vendicarsi" della stroncatura.