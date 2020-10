Tu si que vales, l'artista sul dipinge nudo e imbarazza Belen

" Ma è uno scherzo? ", si è chiesto più volte Rudy Zerbi nel posare per un ritratto di fronte al concorrente nudo. E invece no, era tutto vero. Nell'ultima puntata di Tu si que vales giuria e telespettatori si sono trovati di fronte a un insolito talento, in grado di dipingere con il proprio pene. Un'esibizione surreale che ha creato non pochi momenti di imbarazzo e che ha sorpreso ancora di più per l'esito finale.

Che qualcosa di "piccante" stesse per accadere se ne sono accorti un po' tutti. Il concorrente, proveniente dall'estero, si è presentato sul palco di Tu si que vales in accappatoio e al richiamo di Maria De Filippi: " Rudy vuole te come musa ", l'uomo si è spogliato completamente. Nudo e con un tubetto di colore bianco in mano, il concorrente ha iniziato a dipingere la grande tela di fronte a lui con un pennello davvero insolito, i suoi genitali. Inevitabile l'imbarazzo generale e le battute degli altri giudici.