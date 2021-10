Tu si que vales, scoppia petardo in studio. La Ferilli impreca: "Mortacci tua"

I colpi di scena a Tu si que vales non mancano. Soprattutto quelli che interessano Sabrina Ferilli e hanno per protagonista il piccolo uomo blu con il mantello che da ormai diversi sabati importuna l'attrice. Sin dall'inizio della nuova stagione del programma di Canel 5, l'attrice romana è finita al centro di una divertente gag con l'insolito personaggio, ma nell'ultima puntata qualcosa è andato storto è la Ferilli si è scatenata tra minacce e imprecazioni.

Il siparietto è cominciato con l'ingresso del nano dal volto blu che, grazie a un joystick, si è divertito a spostare la poltrona di Sabrina Ferilli in giro per lo studio. L'attrice si è subito risentita e ha minacciato, come di consueto, lo strano personaggio: " Se ti prendo. Ora uso questo bastone ". Maria De Filippi ha cercato di placare la collega: " Però non lo puoi picchiare dai ". Ma la presidentessa della giuria popolare se l'è presa anche con la conduttrice, rea di orchestrare le gag ai danni dell'attrice: " Te d'estate c'hai il tempo di pensare come rompere i coglioni a me d'inverno Maria ".

Da settimane infatti Sabrina Ferilli è al centro di scherzi e prese in giro da parte della conduttrice e anche nell'ultima puntata gli ironici screzi tra le due donne non sono mancati. Ma è nel finale della gag che qualcosa è andato oltre le previsioni. L'artista romana ha chiesto con insistenza di fare riportare la sua seduta nella posizione originale, cioè accanto al tavolo di Belen e degli altri due presentatori, ingaggiando un battibecco con la De Filippi: " Chiama l'amichetto tuo e fai rimettere la poltrona dov'era ". Proprio mentre Maria chiamava uno degli assistenti di studio, però, da dietro le quinte è sbucato il piccolo personaggio dal volto blu, che ha lanciato un petardo vicino alle gambe della Ferilli.