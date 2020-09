Tutte lo vogliono ma nessuna lo piglia. E ora Stefano De Martino torna dall'ex

Gira che ti rigira alla fine finiscono sempre tra le braccia dell'ex (loro o di qualcun altro, vedi Soleil Sorge). Sembra essere questa la tendenza del momento tra i personaggi famosi nostrani e Stefano De Martino non vuol essere da meno. Dimenticata la bella Belen il conduttore di Made in Sud è tornato da una storica ex fidanzata, la modella Gilda Ambrosio, che in comune con lui ha le origini napoletane. Il settimanale Oggi ha pizzicato la coppia insieme in auto e le foto esclusive pubblicate dalla rivista mostrano un feeling ritrovato.

Stefano De Martino eavevano avuto una relazione tra il 2017 e il 2018 proprio dopo la separazione dell'ex ballerino di Amici da. La storia era però naufragata e Stefano aveva deciso di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con la showgirl argentina. Ma l'unione a due anni di distanza si è chiusa nel peggiore dei modi e non per volere di Belen a quanto pare. Da allora Stefano De Martino ha collezionato un flirt dopo l'altro e ai fotografi scandalistici ha dato letteralmente da mangiare. Prima la bionda sconosciuta, poi Mariana Rodriguez e infine Fortunata, avvenente modella campana. Tutte corteggiate allo stesso modo: tramonto in barca (la sua) al largo della costa napoletana, notte insieme e dolce risveglio. Il tutto sempre documentato dai paparazzi.Insomma tutte lo vogliono ma nessuno lo piglia e così, ora che De Martino è di nuovo single, la fiamma con Gilda Ambrosio sembra essersi riaccesa. Lei, imprenditrice nel campo della moda, non si è fatta pregare e come si vede dalle foto esclusive pubblicate da Oggi - in edicola giovedì 24 settembre - i due hanno trascorso la notte insieme in un attico in zona Mecenate a Milano, per poi mostrarsi di nuovo insieme il mattino seguente. In macchina la coppia si scambia sguardi di intesa, le mani si sfiorano e scatta anche un. Chissà cosa pensera questa volta Belen che, due anni fa, contro la Ambrosio si scagliò duramente. La modella era stata fotografata da "Chi" in topless davanti al piccolo Santiago durante un weekend in barca al largo della costa sorrentina. L'argentina - ma soprattutto il popolo del web - non aveva gradito le nudità della modella esposte all'occhio innocente del figlio Santiago e ne nacque una bufera social. Oggi, a distanza di tempo, le cose sono notevolmente cambiate ma quanto durerà tra Gilda e il bel Stefano?