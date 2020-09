Che via vai da Stefano De Martino. L'ex di Belen pizzicato in barca con (l'ennesima) donna

" Ma questi cambiano partner come se fossero mutande? ", se lo stanno chiedendo in molti - sui social network - dopo la pubblicazione delle nuove esclusive foto che immortalano Stefano De Martino con un'avvenente mora a bordo della barca del conduttore. Lo scoop è del settimanale Gente, che nel nuovo numero in edicola ha svelato il volto della nuova "amica" di De Martino.

L'inedita coppia è stata paparazzata al largo della costa sorrentina a bordo dell'imbarcazione di proprietà di Stefano De Martino. Nessuno scatto compromettente ma tanto feeling, risate e giochi ammiccanti. Di lei non si sa molto ma il settimanale svela che la bella mora, che si chiamerebbe Fortuna, con il suo fisico statuario e le sue origini campane avrebbe già rubato il cuore del conduttore di "Made in Sud". Secondo le indiscrezioni pubblicate nel servizio esclusivo Stefano e Fortuna avrebbero trascorso una giornata insieme sulla terra ferma, partecipato a una festa e trascorso la notte (da soli) a bordo della barca di De Martino. Al mattino caffè e cornetto per entrambi e poi un pranzo vista mare in un noto ristorante locale.

Se son rose fioriranno, cantava Edoardo Bennato, ma quello che salta all'occhio è il via vai di bellezze che si imbarcano sul natante del bel Stefano. Prima la bionda Emma Scalondro (rivelatasi poi la fidanzata di un amico), poi la sudamericana Mariana Rodriguez e infine Fortuna. Insomma non c'è che dire, il matrimonio con Belen Rodriguez sembra proprio essere un ricordo lontano per l'ex di Amici. Ma se c'è una cosa che ancora lo lega all'ex moglie sembra essere proprio questa voglia di divertirsi con spensieratezza. Belen docet. È stata proprio la showgirl argentina ad aver dato il via alla girandola di nuovi flirt mostrandosi prima al fianco dell'imprenditore Gianmaria Antinolfi e poi vicina all'hairstylist Antonino Spinalbanese. E se ora Belen sembra essere più concentrata sul lavoro e sul supporto alla sorella Cecilia (fresca di rottura con Ignazio Moser), De Martino solca il mare con la nuova fiamma.