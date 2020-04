Tutti contro Clizia per la sua storia con Ciavarro, Paolo la difende: “Vi smentiremo”

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua a destare qualche perplessità: i due, in collegamento con Barbara d’Urso, hanno dovuto fare i conti con i pareri discordanti di Costantino della Gherardesca e Vladimir Luxuria.

“ Diffido di tutte le storie d’amore – ha tuonato il conduttore di Rai 2 - . Clizia non sono cinico! Tu hai la mia età, Paolo è un ragazzino ”. In totale disaccordo con Costantino, Ciavarro è intervenuto in difesa della fidanzata continuando a sostenere che l’età non sia un problema tra loro. “ E dov’è il problema? ”, ha domandato Paolo un po’ stizzito, mentre della Gherardesca ribadiva: “ Devi stare attento! Ma lo dico così, pour parler... ”.

“ Sono antico – ha aggiunto ancora il conduttore di Pechino Express - . Li conosco entrambi, Clizia la vedo più tosta... ”. “ Ti smentiremo! ”, ci ha tenuto a fargli sapere Ciavarro, mentre la Incorvaia continuava a ribadire che non si tratta di età anagrafica ma di incontro di anime.

A dare man forte a Costantino della Gherardesca ci ha pensato Vladimir Luxuria. “ Paolo, pensi di essere preso da Clizia tanto quanto lei è presa da te? ”, gli ha domandato e immediata è stata la risposta di Ciavarro. “ Il nostro è un sentimento reciproco ”, ha precisato lui, chiedendo alla Incorvaia di far valere anche il suo pensiero.

“ Io non mi sarei mai lasciata andare se tra di noi non ci fosse stato qualcosa di magico – ha precisato ancora la ex di Francesco Sarcina - . È successo qualcosa di speciale dentro la casa del Grande Fratello Vip, il mio cuore ha ripreso a battere e lì vi assicuro che non ci sono differenze ”. “ Ci sono coppie malassortite della stessa età – ha aggiunto ancora lei rispondendo alle insinuazioni di Costantino - . Sia a livello estetico che a livello di anime la differenza tra noi non si vede ”.