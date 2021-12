Tutti i film di Natale da vedere in tv il 25 dicembre

Il 25 dicembre sarà possibile vedere in tv tantissimi film di Natale: dalle commedie ai melodrammi più classici. Tutte le reti, anche quelle meno conosciute, proporranno pellicole in linea con le festività natalizie. Si tratta, nel complesso, di storie incentrate su sentimenti positivi di amicizia, magia e lealtà.

I film da vedere il 25 dicembre

Il piccolo Lord

Il giorno di Natale si comincia alle 07.40 su RSI La 2, dove andrà in onda Il piccolo Lord, film del 1980 diretto da Jack Gold e tratto dall'omonimo romanzo di Frances Hodgson Burnett. La storia è quello del piccolo Cedric (Rick Schroder), un bambino dal cuore buono che vive in un quartiere povero di New York insieme alla madre e che scopre che la sua vita sta per cambiare quando riceve una lettera da parte del nonno, il conte di Fauntleroy, che gli annuncia la morte dello zio. Cedric, affettuosamente chiamato Ceddie, scopre così di essere il prossimo in linea di successione ed è "costretto" a partire per l'Inghilterra. Qui vivrà insieme al nonno, un uomo arcigno e a tratti indisponente, che non parla con la mamma del bambino e non ha idea di come vadano veramente le cose nelle terre che amministra. L'arrivo di Ceddie porterà di nuovo la luce nel cuore del vecchio conte, soprattutto in vista delle imminenti feste di Natale.

Mamma ho perso l'aereo

Il programma dei film di Natale continua alle 14.15 su RSI La1 con la messa in onda di un vero e proprio classico del genere: Mamma ho perso l'aereo. Diretto da Chris Columbus e interpretato da Macaulay Culkin, Mamma ho perso l'aereo racconta la storia di Kevin McCallister, un bambino di otto anni che viene dimenticato a casa dalla famiglia in partenza per Parigi. All'inizio Kevin vive con estremo terrore il fatto di essere da solo in una casa tanto grande, ma pian piano comincia a sentire l'euforia di poter fare quello che vuole e, allo stesso tempo, si responsabilizza, facendo la spesa e le faccende domestiche. L'idillio sarebbe completo, se non fosse che la via dove abita il bambino è stata presa di mira da due ladri di appartamenti (Joe Pesci e Daniel Stern), che ora puntano a "ripulire" anche casa di Kevin. Sarà compito di quest'ultimo difendere la casa a ogni costo e con ogni mezzo, mentre sua madre (Catherine O'Hara) sta attraversando il paese per cercare di tornare a casa dal suo bambino.

La sacra famiglia

Alle 13.20 su Rete 4, invece, andrà in onda una miniserie che vede Alessandro Gassmann vestire i panni di Giuseppe, il marito della Vergine Maria. La sacra famiglia racconta proprio il rapporto tra il giovane Gesù e San Giuseppe. Quest'ultimo dovrà imparare ad amare e ad accettare un bambino che non è propriamente suo figlio, ma che è stato dato alla luce dalla donna di cui egli è innamorato. Composta da due episodi, La sacra famiglia deve molto del suo racconto alla tradizione dei vangeli apocrifi e si concentra tantissimo sul personaggio di Giuseppe, più che su quello di Gesù (Brando Pacitto).

Jack Frost

Alle 14.20 su Italia 1 è la volta di un altro film incentrato sul rapporto padre-figlio: Jack Frost. La storia è quella di un uomo costretto a stare lontano dalla sua famiglia per lunghi periodi di tempo a causa del suo lavoro di musicista. Ma una notte, dopo aver rinunciato ad andare a uno spettacolo con la band di cui fa parte, Jack (Michael Keaton) perde la vita in un terribile incidente stradale causato dalla neve e dalla poca visibilità. Un anno dopo il figlio di Jack, Charlie (Joseph Cross) sta ancora cercando un modo per elaborare il lutto per la perdita del padre. Un giorno, però, si mette a parlare con un pupazzo di neve appena costruito: l'omino di ghiaccio, inspiegabilmente, risponde a Charlie con la voce di suo padre Jack. Sarà l'inizio di una strana ma commovente avventura, che porterà il bambino a passare altro tempo con suo padre e a capire che le persone che sono amate non se ne vanno mai davvero.

Piccole donne

Tratto dall'omonimo romanzo di Louisa May Alcott, Piccole donne è una trasposizione del 1994 che andrà in onda alle 15.15 su TV2000. Il film ha un cast eccezionale, guidato da Susan Sarandon e composto anche da Christian Bale, Winona Ryder e Kirsten Dunst. La storia è quella delle quattro sorelle March che, Natale dopo Natale, crescono insieme affrontando sfide non sempre idilliache, come l'assenza del padre partito in guerra o la malattia della piccola Beth. La loro quotidianità viene stravolta dall'arrivo del giovane Lawrence "Lori", che diventerà un buon amico di tutta la famiglia e che comincerà a provare dei forti sentimenti per la ribelle Jo. Piccole donne è una storia che parla di affetto e di coraggio e sebbene nelle intenzioni dell'autrice del libro ci fosse quella di dare tante piccole lezioni alle sue giovani lettrici, il film con Susan Sarandon è in realtà un inno tanto all'importanza della famiglia quanto alla necessità di seguire il proprio cuore e i propri sogni.

Polar Express

Il pomeriggio di Italia 1 si accende alle 16.25 con l'avventura in CGI firmata da Robert Zemeckis: Polar Express. Il lungometraggio d'animazione parla di un bambino che, sulle soglie dell'adolescenza, ha smesso di credere a Babbo Natale e alla magia del periodo più speciale dell'anno. La notte della Vigilia, tuttavia, fuori dalla sua finestra si ferma il misterioso e affascinante Polar Express, un treno che viaggerà fino al Polo Nord e che è gestito da un divertente capotreno (Tom Hanks), che non ammette ritardi. Il viaggio si trasformerà per il protagonista in un viaggio alla riscoperta non solo della magia del Natale, ma anche dell'importanza dell'amicizia.

Elf

Alle 19.23 su Italia 1 andrà in onda Elf - Un elfo di nome Buddy, diretto dal regista di casa Marvel, Jon Favreau. Il protagonista è Buddy (Will Ferrell), un essere umano che per errore è stato consegnato al Polo Nord e che è stato adottato dagli elfi. Al compimento dei trent'anni l'uomo decide di tornare a New York per scoprire l'identità dei suoi veri genitori. Scopre così che la madre è morta e che suo padre, Walter, è una presenza fissa sulla lista dei cattivi di Babbo Natale. Buddy cercherà così di salvare il padre e la Vigilia di Natale, mentre comincia a provare qualcosa per la bella Jovie (Zooey Deschanel), una ragazza che ha appena conosciuto e che sarà al suo fianco per tutto il tempo.

La banda dei Babbi Natale

Alle 21.22 su Italia 1 andrà invece in onda La banda dei babbi natale, il film diretto da Paolo Genovese che vede come protagonista il trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre interpretano tre amici, ognuno alle prese con i problemi della vita quotidiana e con relazioni sentimentali complicate, che vengono arrestati all'interno di un appartamento nel quale stava avendo luogo una rapina. Dopo l'arresto i tre vengono portati alla presenza del commissario Irene Bestetti (Angela Finocchiaro), alla quale cercheranno di spiegare perché si trovavano in quell'appartamento, continuando a millantare la propria innocenza. Ma sarà davvero così?

Fuga dal Natale

Alle 21.35 su La7 è invece la volta di Fuga dal Natale, pellicola tratta dal romanzo omonimo di John Grisham e interpretato da Tim Robbins e Jamie Lee Curtis. I due interpretano i coniugi Krank che, dopo anni passati a festeggiare il Natale in modo quasi opulento, sono ora stanchi del consumismo delle festività natalizie. Per questo, per Natale, decidono di partire per i Caraibi. Tuttavia, proprio mentre stanno preparando i bagagli per partire, la figlia li chiama, annunciando che sta per tornare a casa insieme al fidanzato per la classica festa della Vigilia. I due, quindi, non hanno altra scelta se non rinunciare alla vacanza e adoperare le dodici ore che li separano dall'arrivo della figlia per decorare tutta la casa e realizzare così l'ennesimo Natale perfetto.