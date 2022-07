"Ma è tuttologa?". La stoccata dei social a Giorgia Soleri

Quando diventi un personaggio pubblico, che tu lo voglia oppure no sei soggetto a elogi ma anche a critiche. E nelle ultime ore Giorgia Soleri è finita nel mirino del popolo dei social network per le dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista.

L'influencer milanese, conosciuta per essere la fidanzata di Damiano David leader dei Maneskin, è arrivata alla ribalta della cronaca per le sue battaglie in difesa delle donne che soffrono di malattie invalidanti come l'endometriosi e la vulvodinia, delle quali lei stessa soffre. Negli ultimi giorni, Giorgia Soleri ha però fatto nuove scioccanti rivelazioni a "7", il magazine del Corriere della Sera. La 26enne ha raccontato di avere vissuto un aborto e la depressione e di essere arrivata al punto di volersi togliere la vita: " Nel 2017 ho toccato il fondo e mi sono salvata per il rotto della cuffia. Ho tentato il suicidio. Ero depressa ma non lo sapevo. Ero arrivata al punto zero, mi ha salvata mia madre: l'hanno avvisata, è venuta a prendermi, mi ha portato a casa sua e sono rimasta lì due mesi ".

Forte della sua esperienza, la Soleri è tornata sui social per dire la sua sulla depressione e sull'uso degli psicofarmaci - parola quest'ultima che lei ha definito "ghettizzante" - ma questa volta in molti hanno detto basta al suo eccesso di protagonismo in tema di "competenze mediche". E su Twitter si sono moltiplicati i cinguettii su di lei: " Per carità caruccia lei, ma prima parla della vulvodinia, poi della depressione e del suicidio. Mi chiedo: è tuttologa la Soleri?", "Essenzialmente Giorgia Soleri ha vissuto qualunque esperienza traumatica", "Sono mesi che ogni mattina mi sveglio con un pensiero fisso in testa: 'Chissà cosa dichiarerà/farà oggi la fidanzata di Damiano dei Maneskin, pardon, Giorgia Soleri'. Praticamente mi alzo per curiosità" .

Stanchi del suo presenzialismo social, gli internauti l'hanno punzecchiata, invitandola a smettere di parlare di tutto e tutti: " Che diavolo abbiamo fatto di male per sorbirci le minchi4te di Giorgia Soleri ogni giorno? Pietà truccati, rinnega Damiano, non depilarti, scendi in piazza per i diritti di ogni malattia rara, fa un po' come te pare ma basta, sei una bor4 qualcuno te lo dovrà dire un giorno ". Stoccate ironiche che però non l'hanno ancora scalzata dalla scena social.

