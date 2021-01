La tv generalista si prende la rivincita: 2,1 milioni di spettatori in più

Quasi un terzo degli italiani (24 milioni) incollati alla tv il 24 aprile per seguire le direttive del premier Conte. Quasi 17 milioni di spettatori per ricevere la benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco (nella foto). Sono tra i momenti più visti (il primo, a reti unificate, l'ascolto più alto in assoluto) registrati dall'Auditel nell'intero 2020. Numeri di bilancio di fine anno che confermano, come abbiamo altre volte qui analizzato, il ritorno alla centralità della tv generalista, al netto dell'avanzata dello streaming, da Netflix ad Amazon. Secondo una elaborazione dello studio Frasi le persone davanti allo schermo in prima serata sono aumentate rispetto al 2019 di ben 2,1 milioni. Ovvio, tutti chiusi in casa, abbiamo accesso molte più volte e per molte più ore alla tv, però il rendiconto è interessante, soprattutto per capire i gusti degli italiani. Intanto è bene sottolineare alcuni fattori. La top ten dei programmi più visti è appaltata a Raiuno, che detiene l'incremento più alto: al primo posto assoluto il Festival di Sanremo. Naturale: quando un Paese è in «guerra», si raduna intorno al simbolo dell'unità nazionale. L'informazione, ovviamente, l'ha fatta da padrone: il Tg1 è cresciuto in prime time dell'1,8 per cento di share (in media 5,6 milioni di ascolto e 24,6 per cento, con le edizioni del 9 marzo e 26 aprile al secondo e terzo posto della top ten). La7, la rete di approfondimento per antonomasia, ha guadagnato invece il 12 per cento (media del 4,83). L'aumento ha fatto segnare un segno positivo a quasi tutti i canali e tutti gli editori (tranne Sky penalizzata dal lockdown sul calcio). E, complice la forte crescita delle reti tematiche free (come per esempio Iris), nel suo complesso a guadagnare più spettatori è Mediaset: quasi un milione in prime time. Per Rai, che rimane il primo editore in assoluto per pubblico, l'aumento è di 595mila utenti. Ciò tuttavia non toglie la forte crisi economica di tutti i broadcaster per il netto calo della pubblicità.