In tv torna il mitico Walker Texas Ranger ma senza Chuck Norris

Nell’epoca della tv in streaming e a pagamento, l’universo seriale americano continua a guardare al passato. Sono tante le serie cult che tornano nel piccolo schermo in una veste diversa. Alcune hanno un discreto successo, altre ancora non riescono a farsi spazio nel cuore del pubblico. E sono tante le serie cult di ieri che hanno avuto nuova vita in tv. Come Dallas, Streghe, i Visitors e molte altre. Anche il mitico Cordell Walker, protagonista di Walker Texas Rangers è tra questi. La storica serie trasmessa in America e sul network sulla CBS dal 1993 al 2001, arrivata anche in Italia con estremo successo sulle reti Mediaset, e che ha visto il mitico Chuck Norris nelle vesti di attore e ideatore, da domenica 12 settembre fa capolino nel pomeriggio di Italia Uno.

Con il titolo di Walker, l’attore Jared Padalecki che celebre per aver preso parte a serie come Una mamma per amica e al longevo Supernatural, indossa cappello e distintivo per interpretare una versione più giovane del Ranger Walker Cordell. Lo show è andato in onda negli States dal gennaio del 2021 ed è stata la prima serie tv originale che è arrivata in tv dopo lo stop forzato a causa del Covid.

Trasmessa sul network della CW, Walker fin da subito è stato baciato da un buon successo da parte del pubblico, tanto è vero che ai 13 episodi ordinati si sono aggiunte altre 5 sceneggiature. Poi, lo scorso mese di maggio, è arrivata anche la notizia del rinnovo per una seconda stagione. A partire dalle 16:20 con un doppio appuntamento ogni domenica, Walker arriva in Italia, sperando che pure questa versione possa trovare il suo successo.

Pochi calci e pugni. Più drammi familiari

Al centro della storia c’è la storia di Walker, un ranger con un proprio codice morale, disposto a tutto pur di far rispettare l’ordine pubblico. È vedovo da poco più di un anno e torna nella città di Austin dopo che ha svolto un incarico sotto copertura. Mentre cerca di riconnettersi con i figli, segnati da un lutto che ha stravolto la loro vita, Walker si trova costretto ad affrontare il suo stesso passato nel momento in cui scopre diversi punti oscuri sulla morte della moglie.

Walker resta un crime drama ma, differentemente dalla versione degli anni ’90, si focalizza più sui menage familiari che sulla tematica action. Una scelta inusuale ma funzionale. Insieme al bel Padalecki, nel cast c’è Mitch Pileggi che è stato un volto celebre di X-Files, e Kegan Allen visto in Pretty Little Liars che interpreta il fratello giovane (e gay) di Walker.