"Ucraina libera, f... Putin". L'urlo dei Maneskin dal palco del Coachella

Poco meno di un anno fa i Maneskin hanno spiccato il volo dal palco dell'Eurovision song contest dopo aver vinto il festival di Sanremo e quest'anno sono tra i principali protagonisti del Coachella festival, il più importante evento musicale dell'anno, tornato in grande stile dopo lo stop obbligato a causa del Covid. Dai marciapiedi di via el Corso al palco più ambito per qualunque cantante mondiale: i ragazzi di Roma ne hanno fatta tanta di strada e oggi sono una delle band rock più amate del pianeta. I Maneskin si sono esibiti nella line up di The Weeknd con The Swedish House Mafia, a coronare un ulteriore sogno e a completare il mosaico di successi collezionato negli Stati Uniti e nel mondo.

Al festival di Coachella non è mancato da parte loro un riferimento alla guerra in Ucraina, con Damiano David che ha letteralmente mandato a quel Paese il presidente della Russia, Vladimir Putin. " Volevamo alzare la voce per qualcosa che abbia significato ", hanno i Maneskin dal palco. Al termine della loro esibizione, Damiano David ha urlato: " Free Ukrain, fuck Putin ". E sul maxischermo alle spalle della band è anche apparso brevemente il volto di Putin. Nella scaletta della loro esibizione, oltre ai grandi classici che li hanno portati al successo, i Maneskin hanno inserito anche il brano Gasoline, ispirato alla guerra. Con questo brano, infatti, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno aderito alla campagna del #StandUpForUkraine in sostegno all'Ucraina.

Il frontman della band ha presentato la canzone con una citazione di Charlie Chaplin, forse la più famosa dell'attore, tratta dal suo più clamoroso successo cinematografico Il grande dittatore. Applausi a scena aperta per la band romana, che si è esibita sul palco del Coachella festival per circa 45 minuti mandano il pubblico in visibilio. " Vi siete divertiti? Anche noi ci divertiamo, è un privilegio vivere mentre le bombe cadono sulle città ", ha urlato Damiano rivolto al pubblico.