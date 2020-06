Ultimo finisce nella bufera per un "like" di troppo. "Sei proprio un menefreghista"

C’è una polemica molto accesa che sta divampando nel mondo dei social e che si è abbattuta su Ultimo come una vera e propria bufera. Il celebre artista italiano, da sempre contestato per le sue controversie dichiarazioni (come è avvenuto al Festival di Sanremo quando non ha digerito la vittoria di Mahmood), ora è stato pesantemente criticato dal popolo di Twitter per un “like” di troppo a un approfondimento de Il Corriere pubblicato a fine maggio. Il quotidiano nel pubblicare un articolo che aggiorna l’evolversi della pandemia nel nostro paese, riceve un commento molto strano da parte di un utente che, stranamente, a sua volta ha ricevuto il “plauso” da parte di Ultimo.

"Non c’è nessuna pandemia e, sorpresa delle sorprese, lo Stato di Emergenza è stato prolungato fino al 31 gennaio del 2021. Dai, ridete con addosso quelle mascherine inutili e dannose". I fan dell’artista avrebbero notato che Ultimo avrebbe messo un “mi piace” a proprio questo commento in particolare, che si legge poi sul profilo Twitter del Corriere. Da qui in poi e nel corso della giornata del 2 giugno, a suon di #UltimoIsOverPary, il web si indigna e comincia ad attaccare pesantemente il giovane cantante italiano.

"Non ce la fa proprio a farcela", si legge. "Questa è l’ennesima conferma dell’arroganza e del menefreghismo di Ultimo", scrive un altro utente su i social. "Ultimo è un bravo artista ma come al solito la sua arroganza dimostra chi è realmente", cinguetta uno dei tanti commentatori che si sono uniti nella protesta. "La fama gli ha dato alla testa", aggiunge un fan indignato. Monitorando il traffico in rete, fino ad ora, Ultimo non ha ancora risposto alle pesanti accuse che ha ricevuto nel corso delle ultime ore. Che sia stato volontario o meno, al cantante molte sono le cose che vengono contestate. Come è possibile dar ragione a chi urla a gran voce che la pandemia sia solo un’invenzione dei governati? Nel tentativo di trovare un gesto al comportamento di Ultimo, si crede che il cantante possa essere deluso e indignato per quanto è avvenuto nel suo settore, dato che proprio a causa del virus, tutti i suoi concerti sono stati rimandati al prossimo anno e sono in attesa di notizie certe in merito alla disposizione. Sta di fatto che da quasi 24 ore la polemica sta diventando virale in giro per il web e l’hashtag è anche in tendenza. Si attende solo la risposta di Ultimo, ma in molti credono che potrebbe non arrivare mai.