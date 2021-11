"La umilierò e la farò piangere". La frase choc al Gf

Baruffa nella casa per uno scherzo finito male. Nella Casa i concorrenti si sono cimentati in una sfida culinaria per eleggere il miglior pizzaiolo che, però, è finita male per Davide Silvestri. L'attore era in gara con Soleil Sorge, che ha vinto la gara con Silvestri e che, per festeggiare, gli ha lanciato la farina addosso, scatenando però l'ira dell'altro concorrente del Gf Vip. Silvestri, infatti, non ha reagito con sportività allo scherzo della Sorge, alla quale ha giurato vendetta. Tra i due i rapporti sono tesi da tempo e per qualcuno Silvestri potrebbe aver utilizzato lo scherzo della farina come pretesto per scagliarsi a viso aperto contro l'influencer.

" Vai a fare in culo cogliona! Tu sei proprio cogliona ", ha sbottato Davide Silvestri, evidentemente infastidito dalla farina negli occhi. Ed è proprio questo ad aver dato maggior fastidio all'attore, che infatti ha poi spiegato il motivo della sua reazione: " Ho messo il collirio, ma ho ancora un po’ di bruciore. A me innervosisce sta roba qui. Con gli occhi non si scherza e mi gira il cazzo. Non mi tiro indietro per gli scherzi, ma non in questo modo dai. Mi girano in questo momento. Non mi fanno ridere queste cose per nulla proprio ".

Gli altri concorrenti si sono avvicinati a Silvestri per cercare di calmarlo e di riportare la tranquillità nella Casa. Tra chi ha tentato con maggior insistenza di far ammorbidire la posizione dell'attore nei confronti di Soleil Sorge c'è stato Alex Belli, che con l'influencer pare aver stretto un rapporto piuttosto intimo e complice da quando ha iniziato la sua avventura al Gf Vip. L'attore, ex volto di Centovetrine, è probabilmente riuscito nel suo intento di calmare il suo collega, che però non sembra aver perdonato Soleil Sorge per il suo gesto. " Alex, lei la pagherà amaramente, ricordatevi queste mie parole. Deciderò io quando sarà il momento, ma la pagherà, la umilierò e la farò piangere ", ha detto Davide Silvestri tra il serio e il faceto.