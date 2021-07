Uomini e donne: Alessio e Samantha in crisi? La foto scatena il web

È bastata una foto di Alessio Ceniccola, il corteggiatore scelto dalla tronista Samantha Curcio, insieme a una donna misteriosa a scatenare il gossip sulla presunta crisi di una delle ultime coppie uscite da Uomini e Donne.

Nelle scorse ore Alessio è stato pizzicato in compagnia di una misteriosa ragazza in un locale. La foto, che li immortala vicini quasi come se si stessero baciando, è stata pubblicata sui social ed è diventata ben presto virale, scatenando i rumor sul presunto tradimento. Ad alimentare le indiscrezioni ci hanno pensato Deianira Marzano e Amedeo Venza, blogger di gossip e opinionisti tv che hanno parlato di una possibile crisi tra i due, freschi di scelta a Uomini e donne. Alessio e Samantha sono infatti usciti dal programma di Maria De Filippi da poco più di un mese e sembravano essere molto affiatati. La foto di Alessio in teneri atteggiamenti con la sconosciuta, però, ha gettato un'ombra sulla loro relazione.

La coppia, colpita nel proprio privato, non ha tardato a dare spiegazioni attraverso i social network sul presunto tradimento. La prima a parlare è stata Samantha che nelle sue storie Instagram ha chiarito la situazione: " La ragazza è una sua storica amica e fidanzata. Dal mio punto di vista non sono foto carine, sono foto che lasciano intendere, ma io so che è una sua amica. Ho fatto chiarezza perché ho avuto le prove del non bacio e perché sono innamorata. Difendo il mio uomo perché so di poterlo fare ". Poche ore dopo il video di Samantha e i vari messaggi condivisi su Instagram, sono arrivati i chiarimenti anche da Alessio Ceniccola che ha confermato la versione: " Io non ho bisogno di organizzare nulla, di creare nessuna storia. Ero in un locale con amici e amiche e quella foto mi ritrae abbracciato ad un'amica con la quale esco da molto prima di Uomini e Donne. Non ci vedo niente di male. Sono fatto così e continuerò a farlo. Samantha la conosce benissimo. Questa volta vi è detta male, non siete riusciti a creare zizzania ".

La foto ha scatenato le ipotesi più svariate, anche il possibile finto tradimento organizzato dalla coppia per avere nuova visibilità dopo la fine della trasmissione. Alle accuse però sia Samantha che Alessio ha replicato con asprezza. " Non sarò mai cornuta volontaria né marcia quanto chi lo pensa. - ha sbottato l'ex tronista curvy - a chi lascia intendere che ci siamo messi d'accordo non voglio spiegare. Essere accusati di aver organizzato un finto tradimento mi manda in bestia ".