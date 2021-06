"Ho chiuso con Davide", "È gay". Scoppia il caso a Uomini e Donne

Lo scorso ottobre Jessica e Davide uscivano da Uomini e Donne mano nella mano. La tronista aveva scelto il corteggiatore comasco dopo poche puntate. Un colpo di fulmine che però si è spento dopo soli otto mesi di frequentazione. Jessica Antonini ha detto addio a Lorusso tra le critiche e le recriminazioni e sui social nono sono mancate le frecciatine tra i due ex. A far scoppiare "il caso", però, sono state le ultime dichiarazioni rilasciate dall'ex tronista al settimanale Nuovo, dove Jessica avrebbe fatto allusioni precise a problemi di intimità con Davide.

La notizia della fine della relazione di una delle ultime coppie nate nel programma di Maria De Filippi è arrivata negli scorsi giorni. Al magazine di Uomini e Donne, Jessica aveva svelato di aver troncato la relazione con Davide Lorusso. Una fine burrascosa che le ha lasciato l'amaro in bocca: " Mi sono fatta delle illusioni. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni. A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito, non mi ha più chiamata, così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel’ho spedita a casa ". Secondo quanto raccontato da Jessica, Davide non avrebbe preso seriamente la loro relazione e si sarebbe allontanato senza spiegazioni. Poi l'ex tronista aveva addirittura pubblicato sui social alcuni screenshot di chat provate che Davide teneva con altre donne. Lui, per contro, ha cancellato tutte le foto di coppia dal suo profilo.

La Antonini, che ha un figlio avuto da una precedente relazione, non vuole più avere contatti con Davide, ma intanto nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo, le sue dichiarazioni hanno scatenato una vera e propria polemica. Sulla rivista di Riccardo Signoretti, Jessica sarebbe tornata a parlare dei problemi legati alla loro intimità, alludendo a insicurezze di Lorusso. Tanto che Nuovo titola: " Jessica Antonini di Uomini e Donne - Ho chiuso con Davide, lui non lo sa ma è gay ". Un virgolettato che ha scatenato le critiche per le pesanti dichiarazioni che Jessica avrebbe rilasciato al settimanale in edicola domani.