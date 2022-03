"Ho una malattia autoimmune": l'ex di Belen parla (e si fa pubblicità)

È con un trailer (quasi cinematografico) che l'ex di Belen, Antonino Spinalbese, ha raccontato gli ultimi due anni di vita. Quelli vissuti per metà accanto all'argentina e per l'altra da solo e dove la fortuna non lo ha di certo accompagnato. " Pensavo di avere raggiunto la felicità. Invece dovevo ancora schiantarmi contro una macchina, incrinarmi 2 costole, ricevere una notizia terribile da un medico e perdere una delle cose a me più care (vedi, Belen)". L'ex hairstylist ed ex fidanzato ha raccontato di avere sentito l'ansia della notorietà e di avere iniziato a perdere peso, accusando malesseri che lo hanno spinto a fare ulteriori accertamenti. E da lì la scoperta: "Ho una grave malattia autoimmune ". Antonino, dopo avere accusato il colpo (vedersi deperito non era il massimo, dice lui), ha reagito e ha cercato il riscatto in palestra al fianco di un professionista. E così quella che sembrava una lettera aperta commuovente si è trasformata in un promo in favore di un suo progetto legato al fitness. Per il momento è tutto gratuito. Ma c'è chi grida già al "business"!

Strano ma vero qualcuno è riuscito a fare piangere Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e donne è finita al tappeto dopo una lite con una delle dame del programma, Pinuccia. Nell'ultima puntata andata in onda le due donne hanno avuto un'accesa discussione e l'opinionista ha lasciato addirittura lo studio: " State a casa e non rompete qua dentro, andate a cagare". Ma mentre era nel backstage Pinuccia si è lamentata: "Maleducata, villana. Con gli ospiti non si fa così, dov'è l'educazione? Dov'è sua madre che le ha insegnato l'educazione?" . A quelle parole Tina è tornata in studio e ha invitato la signora a non nominare la madre: "Non ti permettere!". Ma una volta tornata a sedersi è stata colta dall'emozione.