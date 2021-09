"È stato umiliante". Ecco cosa è successo tra Ursula e Sossio

La notizia della rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, una delle coppie più seguite e amate di Uomini e Donne, ha aperto un vero e proprio caso sul web. Il post condiviso dall'ex calciatore sui social ha scatenato la rabbia dei fan, che hanno duramente criticato il suo gesto e gridato alla farsa. E ora la replica pungente di Ursula promette di alimentare le polemiche.

Pochi giorni fa Sossio Aruta ha pubblicato sul suo account Instagram un post in cui annunciava la fine della relazione con la compagna, conosciuta negli studi televisivi di Uomini e Donne. La scelta di condividere un'immagine con la scritta "Game Over" - come se si fosse trattato di un gioco - ha suscitato indignazione tra il popolo del web, che lo ha accusato di mancanza di tatto e cattivo gusto. Il post è stato travolto dagli insulti e dalle critiche e in molti hanno accusato Aruta di avere inscenato la rottura per ottenere un po' di visibilità.

L'ondata di odio ha costretto Sossio a cancellare il contenuto e a scusarsi pubblicamente per i modi: " Non volevo ledere la dignità della famiglia con la scritta "Game over" assolutamente, perché ne sono innamorato. Un errore, basta rimediare ". Un passo indietro che non ha fatto altro che alimentare i sospetti. Nel video di scuse pubblicato su Instagram, infatti, Sossio ha confermato l'addio a Ursula, ma ha ridimensionato la gravità della situazione. mettendo addirittura le mani avanti su un possibile ritorno: " La speranza è l'ultima a morire. Se ci saranno sviluppi positivi, e me li auguro, vi terrò aggiornati ". E, ancora una volta, il post è stato bersagliato di critiche e insulti.